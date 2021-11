«Degrado sulla linea dei tram» 

Roberto Randaccio, addetto al controllo del traffico sulla linea ferrata, si era accorto che «i due tram avevano superato il punto oltre il quale», lungo la direttrice Caracalla-Vesalio, «erano in una posizione cieca» per chi controllava la regolarità dei passaggi. Dunque in una situazione di pericolo: la linea era a binario unico e i mezzi vi si alternavano. A quel punto «ho sperato fossero fermi e distanziati e li ho chiamati. Quando sentii le lamentele, capii. Avvisai i soccorsi». L’impatto tra le carrozze della metropolitana leggera, avvenuto intorno alle 8 del 19 gennaio 2016, aveva ferito 85 dei 150 passeggeri. «A volte il regolamento negli incroci morbidi non veniva rispettato».

L’interrogatorio

Nel processo per disastro ferroviario colposo e lesioni colpose scaturito dall’incidente è il momento dei sette imputati, chiamati a spiegare cosa possa essere accaduto quasi sei anni fa: i conducenti Fabrizio Vilia e Mauro Angioni, l’addetto al controllo del traffico al Posto centrale di controllo Randaccio, il direttore di esercizio della metrotramvia Carlo Onano, il sostituto direttore di esercizio Franco Lai, i dirigenti Walter Arru (preposto al coordinamento del personale addetto all'esercizio) e Roberto Romoli (sostituto del preposto). Ieri in Tribunale tre (Randaccio, Arru e Romoli) hanno risposto alle domande del pm Guido Pani e degli avvocati di parte civile e difensori. È emersa una situazione definita «di degrado», con personale insufficiente (sei uomini in servizio al Posto di controllo, quattro al lavoro ogni giorno per coprire quattro turni con due uomini a turno, «ma nei festivi e per due volte al giorno» si lavorava per alcune ore da soli), la radio per le comunicazioni fuori uso «da tempo» e le comunicazioni dal centro di controllo ai conducenti possibili solo tramite «col telefono», che poteva anche «ricevere chiamate esterne». Per esempio, di passeggeri e pure di «agenzie telefoniche». In casi di emergenza la linea poteva essere occupata.

I problemi

La tratta era stata riaperta l’11 gennaio (era chiusa da dicembre) senza che, secondo il pm, fossero stati ultimati i lavori. La decisione «era stata presa dalla direzione di esercizio», ha spiegato Arru, «noi ne prendemmo atto». Una nuova prescrizione aveva integrato le regole di utilizzo della linea e degli scambi «perché il tratto dell’incidente non aveva segnalazioni a terra, dunque si doveva prestare la massima attenzione», ha specificato Randaccio; ma «dopo l’incidente abbiamo scoperto che diversi conducenti interpretavano diversamente il regolamento», ha aggiunto Arru. In quelle condizioni per Randaccio «sarebbe stato meglio ridurre il numero di tram in servizio». Erano sei.