Degrado nel salotto della città 

Il centro città continua a subire offese dagli incivili, a essere dimenticato dagli amministratori, ad allontanare gli stanziali. E non riesce neppure ad acchiappare i turisti. I visitatori lo dribblano e i residenti “resistenti”, appena possono comprano casa da un’altra parte. Anche i salotti storici come piazza Eleonora, piazza Roma, via Garibaldi e (forse) piazzetta Corrias, ma anche piazza Tre Palme non brillano certo per a pulizia e decoro.

Il quadro

Fioriere e contenitori porta rifiuti sono inguardabili, strade imbrattate da resti di cibo e storiche bevute, che nel fine settimana riducono i vicoletti storici ad un grande orinatoio. Il centro ormai si sta riducendo a una disperata riserva indiana difesa da quei pochi coraggiosi che ancora si ostinano a viverci. Ma non è facile. Il 40 per cento delle abitazioni è vuoto, gli abitanti ormai sono poco più di mille, nel giro di 10 anni almeno tremila hanno traslocato nelle periferie trasformate da piani urbanistici extra large pronti a spalancare le porte ad appartamenti e zone commerciali più dignitose con parcheggi, verde e marciapiedi.

I residenti

«Guardi in che condizioni sono queste strade – commenta Luca Spanu, “centrista deluso” di 75 anni – È vero, i maleducati ci mettono del loro, ma il Comune non fa niente per sorvegliare e ripulire». Deluso come i tanti residenti che la domenica mattina fanno girare le foto del degrado che i maleducati amplificano ogni fine settimana. «E che puzza!» aggiungono inferociti, al corredo fotografico. Via Goito, Azuni, Carmine, Vico La Marmora e la sua piazzetta, via Goito, via La Pace e tante altre dove la pulizia non esiste e la pavimentazione è un’ipotesi. A ridosso dell’Università il vicoletto che collega via Carmine con vico La Marmora, transennato anni e anni fa, è diventato una discarica mai ripulita dalle varie amministrazioni che si sono succedute.

L’architetto

«Negli ultimi anni la programmazione è stata orientata su tutti i punti cardinali meno che al centro», ripete l’architetto Tonino Tola progettista di interventi importanti in piazza Roma e piazza Eleonora. «È assurdo, un’abitazione su due è abbandonata perché sono tanti gli svantaggi che quando il residente trova una alternativa apre casa da un’altra parte».

Le attività

Andrea Sardu, 47 anni, affittacamere in un palazzo nobile che si affaccia su piazza Eleonora. «Il degrado in centro è esagerato e certo non aiuta le attività. Abbiamo piazzette molto belle ma totalmente abbandonate e in mano ai vandali e strade dissestate. Purtroppo non si riesce a valorizzare quello che abbiano». Ma le condizioni incidono anche sullo sviluppo. «Gli affari al centro si sono ridotti, troppi vincoli, niente incentivi e così la gente preferisce l’appartamento già bello pronto in semicentro o in periferia», ribadisce Pasquale Carboni, agenzia immobiliare a “Città Giardino”.

