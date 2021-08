Degrado e disagi nelle case popolari  

Le foto non rendono giustizia alla realtà dei fatti. Ma è sufficiente avvicinarsi alla porta d’ingresso per percepire chiaramente gli odori di un degrado ormai dilagante. Siamo in via Palmas 95, zona Su Brugu, Oristano. Al piano terra di questa piccola palazzina, riqualificata dal Comune attraverso i fondi di Oristano Est e destinata all’emergenza abitativa, vivono in tre: Marcella Flori e i suoi due figli di 23 e 21 anni. Due anni fa, dopo essere riusciti ad occupare un posto in graduatoria, avevano ottenuto uno dei cinque appartamenti a canone agevolato: due camere, cucina e bagno. La felicità di avere un tetto sopra la testa dopo anni di attesa e diverse notti trascorse in auto, però, è durata pochissimo.

Il degrado

«Dopo qualche mese nella mia stanza da letto sono apparse le prime chiazze di umidità - racconta la donna - Ho informato subito gli uffici comunali». Nessun intervento e col tempo la situazione è peggiorata: le infiltrazioni hanno raggiunto prima la cucina e poi la stanza dei ragazzi. «In certi punti l’acqua ha superato un metro e mezzo di altezza sulla parete, arrivando fino agli interruttori» - denuncia ancora. Muffa, crepe e chiazze scure hanno invaso ormai ogni angolo: il battiscopa non aderisce più alle pareti che si sgretolano come un castello di sabbia. «Gli odori sono insopportabili - va avanti la quarantottenne - Tre delle fogne che raccolgono le acque nere della palazzina sono nel mio terrazzo. A poco serve che io quotidianamente pulisca e sanifichi con ogni genere di prodotto tutta l’area. Da qualche mese, poi, dai tombini mai sigillati fuoriescono insetti di ogni genere».

Le difficoltà

Operaia con contratto part-time e due figli a carico, Marcella di pagare un’impresa per risanare la piccola abitazione non ha proprio la possibilità, anche perché il suo timore, a giudicare dallo stato dei muri, è che l’intervento necessario sia piuttosto radicale. E in questo momento per la famiglia perfino l’affitto da 63 euro, stabilito in base al reddito, è difficile da sostenere. «Siamo allo stremo - prosegue - non sappiamo più a che santo votarci. Ho contattato più volte gli amministratori comunali che hanno incaricato i tecnici di stilare una relazione».

Il Comune

La conferma arriva dal primo cittadino. «Gli uffici si sono immediatamente adoperati, è stata effettuata una perizia - spiega Andrea Lutzu - dispiace che la situazione non sia ancora stata risolta, evidentemente c’è un contenzioso con l’impresa». La palazzina, realizzata da un’impresa privata, era stata acquisita dal Comune e destinata a cinque famiglie in difficoltà. Ma quegli appartamenti nuovi di zecca, in particolare modo quello al piano terra, avevano manifestato da subito gravi criticità. «Da venti giorni uno dei miei figli sta avendo problemi di salute - afferma ancora Marcella Flori - è rinchiuso nella sua stanzetta e respira un’aria malsana». Le pareti umide e annerite hanno già rovinato buon parte dell’arredamento, acquistato con grandi sacrifici. «Non chiediamo la luna - conclude - solo una sistemazione più dignitosa. Vivere così è disumano, c’è a rischio la nostra salute».

