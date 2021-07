Defibrillatori, la Camerà dice sì alla legge salvavita 

Defibrillatori negli uffici pubblici, negli impianti sportivi, ma anche in porti e aeroporti, scuole, stazioni e altri luoghi molto frequentati. È la legge “Salvavita”, promossa dal sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé e dalla deputata nuorese del Gruppo misto-Centro democratico Mara Lapia, approvata all’unanimità dalla Camera, che promuove l'utilizzo e la diffusione dei defibrillatori su tutto il territorio nazionale.

Missione compiuta

«È il coronamento di un impegno che ho assunto appena eletta deputata e che ho portato avanti in qualità di relatrice – afferma Lapia – il provvedimento è stato approvato, con mia grande soddisfazione, con il voto unanime di tutte le forze politiche che hanno riconosciuto il valore di questo disegno di legge, dopo qualche ritardo imputabile alle vicende legate alla Pandemia e non alla volontà dei gruppi politici».La speranza, ma anche l’obiettivo è dunque che si possano ridurre i circa 60mila arresti cardiaci che avvengono in Italia ogni anno, coinvolgere maggiormente i cittadini nel primo soccorso.

«Basterebbero gli ultimi dati a testimoniare l’importanza di questo provvedimento: nel 2020 c'è stato un incremento degli arresti cardiaci di oltre il 60 per cento rispetto al 2019». In cifre, nel 2020, in Italia, si sono verificati oltre 100mila casi, molti dei quali in ambienti extra-ospedalieri.

«Dare a un cittadino, formato o non formato all’utilizzo del defibrillatore, la possibilità di soccorrere in una situazione di emergenza chi ha in corso un arresto cardiaco, può decisamente ridurre la possibilità di morte certa».

Il provvedimento è diretto a favorire la progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, i cosiddetti Dae su tutto il territorio nazionale.

Sostegni

«Sono previsti incentivi per l’installazione dello strumento salvavita nei luoghi molto frequentati dal pubblico: penso ai centri commerciali, agli hotel o contesti simili. Il provvedimento se da un lato obbliga le pubbliche amministrazioni a dotarsi del Dae, dall’altro introduce importanti novità al codice penale che non daranno responsabilità a coloro che sbaglieranno le manovre durante i soccorsi perché non adeguatamente formati».

Cambio di marcia

Sono previste campagne informative e anche il sostegno alla formazione. «Si tratta di una “battaglia di civiltà” che introduce una rivoluzione all’interno dell’ordinamento normativo. Una rivoluzione che io chiamo “salvavita”. Con un successivo decreto del Presidente del Consiglio verrà definito un programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori nei luoghi, con priorità per le scuole e per le università. L’acquisto dei defibrillatori sarà a carico delle pubbliche amministrazioni, mentre per i privati sono previste agevolazioni fiscali e tariffarie».

