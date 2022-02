Dedicato alla ragazzina Carla,  che combatte le servitù militari 

«Sì e sarebbe bello che tutto il popolo sardo si unisse in questa cosa. Non dico che non ci debba essere una posizione militare in Sardegna, ma che dovrebbe essere distribuita meglio in tutta Italia. Noi ospitiamo più del 60 per cento delle servitù militari, con tutte le gravità che questo porta, ma in particolare ho voluto parlare di questo per via dell’Operazione Lince, che è in atto ora, per dimostrare la mia vicinanza alle persone coinvolte».

Il tango argentino, la musica ebraica, il folk inglese e il fado portoghese, è una voce che ha viaggiato per il mondo quella di Stefania Secci Rosa. Cagliaritana, classe ’82, laureata in canto alla facoltà di Jazz del Conservatorio di Cagliari e specializzata in composizione prima in UK e poi a Chicago, Secci Rosa ha un forte legame con la sua terra. Radici profonde, che, dopo l’ultima collaborazione da corista con Noa, Paolo Fresu e Andrea Granitzio nel brano “Andimironnai”, emergono nel singolo “Rosa Rossa”, un brano sognate, ma intriso di impegno antimilitarista e primo assaggio dell’album d’esordio solista “Soba”. Testo autografo e musica composta con Matteo Gallus, “Rosa Rossa” conta collaborazioni di pregio, come quella con Bruno Chaveiro, uno dei più grandi talenti emergenti della musica lusitana, alla chitarra portoghese, ed è ispirata a una lettera inviata dal carcere di Breslavia, nel 1917, dalla rivoluzionaria, antimilitarista e attivista politica polacca Rosa Luxemburg a Sonja Liebknecht. «Rosa Luxemburg è stata una grande donna, in carcere per gran parte della sua vita, non ha mai smesso di lottare per i diritti dei lavoratori e per un mondo senza guerre», ci ha raccontato Stefania. «Personaggi come lei, Gramsci, Emily Dickinson o Julia Carta, la strega di Siligo, hanno segnato la mia storia di vita».

In “Rosa Rossa” emerge il lato più intimo della Luxemburg. Di lei cosa la affascina?

«Dal carcere scriveva tantissime lettere e nella sua cella aveva costruito un giardino, si era circondata di verde, che curava ogni giorno e ne parlava sempre. Scriveva della bellezza, del fatto che fosse tutto positivo, anche nel buio, e che tutto, un giorno, sarebbe stato migliore. Aveva una forza incredibile e la infondeva in chi era fuori. E poi era molto legata alla natura e agli animali. È questo che mi ha colpito di lei».

E poi l’impegno antimilitarista, un tema che riguarda molto da vicino anche la Sardegna.

«Sì e sarebbe bello che tutto il popolo sardo si unisse in questa cosa. Non dico che non ci debba essere una posizione militare in Sardegna, ma che dovrebbe essere distribuita meglio in tutta Italia. Noi ospitiamo più del 60 per cento delle servitù militari, con tutte le gravità che questo porta, ma in particolare ho voluto parlare di questo per via dell’Operazione Lince, che è in atto ora, per dimostrare la mia vicinanza alle persone coinvolte».

Nel video, infatti, compaiono dei militanti del movimento A Foras. Come vi siete conosciuti?

«Durante le loro manifestazioni. In particolare ho legato con Carla, la ragazzina che si vede nel video, splendida nei suoi ideali di libertà e uguaglianza, lei è stata una di quelle prese durante le manifestazioni (a Decimomannu, Capo Frasca e Quirra) e processate per concorso in terrorismo! Non conosco nel dettaglio il suo processo, ma so che tutti noi abbiamo il diritto di dissentire in modo non violento e l’idea di dover temere di manifestare le proprie idee è estremamente grave e pericolosa. Detto ciò, il tratto di mare sequestrato alla Sardegna è di 20mila chilometri quadrati, una porzione enorme e il fatto che venga usato per scopi militari mette in pericolo la nostra Isola dal punto di vista naturalistico. È un tema importante, spinoso e che, a prescindere dalla posizione politica, tutti dovrebbero avere a cuore».

Ci parli del suo album d’esordio “Soba”.

«È un concept sulla solitudine ed è quasi finito, anche se non è stato semplice, perché abbiamo lavorato tra la Sardegna e il Portogallo in un periodo, in cui non era per niente semplice muoversi. È pervaso di sonorità mediterranee, una fusione che siamo riusciti a rendere proprio come desideravo».

Il legame?

«Le sonorità sono simili, nel suono della chitarra portoghese e in alcuni cori si sente una vicinanza forte. Ma ci assomigliamo anche dal punto di vista caratteriale, tanto che è stato bello tradurre dei testi portoghesi in sardo e viceversa, si sente proprio un’affinità nel significato e nelle parole».

