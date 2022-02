Dedicato a chi combatte i pregiudizi Luv!: «Ragazzi, non siamo sbagliati» 

«Da ragazzina ho subito tanto e in silenzio, ma sono riuscita a crescere con le spalle abbastanza larghe e adesso posso dire di vivere serena. La fame di cui parlo, invece, è quella di cose vere, tangibili, che dovrebbero essere all’ordine del giorno, perché la diversità non deve piacere solo quando diventa trend. Io voglio racimolare attorno a me tutta la fame di riscatto di chi vive questa diversità e dare agli altri l’opportunità di rifugiarsi nelle mie parole e non sentirsi soli. E, poi, ho anche la fame di dimostrare a chi in passato mi ha detto che non avrei mai combinato niente con la musica, che si sbaglia, la mia musica è realtà, è lavoro, è vita».

È iniziato col botto il 2022 di Luv!. Dopo l’esordio del 2021 con “Maledetta”, infatti, Ludovica Massidda, cantautrice e violinista cagliaritana, classe ’97, è tornata con il nuovo singolo “Funk You”, un brano, prodotto come il precedente da Andrea Piraz, che nel suono new jack swing omaggia l’epoca felice dell’hip hop di fine anni ’80 e primi ’90, ma nel testo si scaglia con parole dirette e sincere contro un presente amaro. «Il mio “Funk You” è rivolto ai saccenti, ai maleducati, a chi basa la sua vita sui pregiudizi, a chi ancora è razzista, omofobo e fa sì che gli altri vivano la vita in maniera oppressa, sempre giudicati», ci ha raccontato Luv!. «È la condanna a morte della cattiveria di chi vuole farti sentire la diversità come un difetto, ma non è così, è solamente un pregio e andrebbe valorizzata».

Un urlo liberatorio?

«Più che altro un inno di ribellione spirituale di chi come me non ne può più di questa società, che ha disperato bisogno di più esseri umani davvero umani. Ogni giorno leggo e ascolto di cose atroci, per questo mi piace prendere la difesa di chi subisce tante situazioni sulla propria pelle e non ha la forza di parlarne o di combatterle o, magari, ne parla, ma comunque ci soffre. Spero che si possano sentire a casa ascoltando questa canzone».

Canta: “Vivo serena, ma c’ho tanta fame”. Di cosa?

«Da ragazzina ho subito tanto e in silenzio, ma sono riuscita a crescere con le spalle abbastanza larghe e adesso posso dire di vivere serena. La fame di cui parlo, invece, è quella di cose vere, tangibili, che dovrebbero essere all’ordine del giorno, perché la diversità non deve piacere solo quando diventa trend. Io voglio racimolare attorno a me tutta la fame di riscatto di chi vive questa diversità e dare agli altri l’opportunità di rifugiarsi nelle mie parole e non sentirsi soli. E, poi, ho anche la fame di dimostrare a chi in passato mi ha detto che non avrei mai combinato niente con la musica, che si sbaglia, la mia musica è realtà, è lavoro, è vita».

In questo singolo c’è una forte rivendicazione identitaria, si può dire che segni una svolta rispetto a “Maledetta”?

«Sì, se lì c’era una lotta tra Ludovica e Luv!, qui si sono alleate per prendere a pugni qualcos’altro. Ho svoltato, ho avuto il coraggio di parlare di argomenti contestabili, con parole forti e lo rifarei altre cento volte. Dentro di me è cambiato tantissimo: se c’è una cosa che accomuna tutti noi emergenti nella musica è la fretta di avere i like e gli streaming, ma io ho capito che quello che mi importa ora è raggiungere il cuore dell’argomento, delle persone che se ne sentono toccate e farle sentire in un posto sicuro».

Il suo?

«Io ho iniziato a sentirmi in un posto sicuro quando ho deciso di mettermi in gioco con questa voce, che mi ha sempre fatta sentire diversa così rauca com’è. Abbracciandomi ho imparato ad apprezzarmi e quindi a farmi apprezzare. Il mio posto sicuro è tra le braccia dei testi che scrivo e di tutte le persone che mi stanno accompagnando in questo percorso».

