Dedalo, arrivano i parcheggi  

Cinque aree residenziali ancora non edificate saranno spostate per realizzare delle zone di sosta in prossimità del rione assediato dalle auto. Il Comune prova così a risolvere, dopo vent’anni, il dramma del parcheggio selvaggio nel quartiere che venne pensato come un gioiello di vivibilità e bio-edilizia, ma che quasi subito divenne un concentrato di caos e assenza di servizi.

Un rione nel caos

Nell’idea originaria il rione era stato progettato con varie file di villette a schiera che si arrampicavano sulla collina ai margini della via Monserrato. Strade strette con marciapiedi larghi, aree attrezzate, ogni casa dotata di garage e un posto auto in giardino, e una grande area parcheggi in viale Vienna per impedire che quel gioiello urbanistico fosse invaso dal traffico. Peccato che poi qualcosa sia andato storto: oltre alle villette sono comparsi anche i palazzi e il numero dei residenti si è moltiplicato. Non solo. Tante famiglie hanno trasformato abusivamente i propri garage in locali abitabili, lasciando così i veicoli in strada e sui marciapiedi. La ciliegina sulla torta era stata poi il fallimento dalla cooperativa che stava lottizzando, col risultato che anche varie urbanizzazioni rimasero incompiute.

La variante

Con il via libera al parcheggio selvaggio nemmeno le multe dei vigili urbani hanno funzionato: nonostante le raffiche di sanzioni periodiche, spesso accade che le strade siano bloccate dalle auto in sosta e che nemmeno vigili del fuoco o ambulanze riescano a passare. Per risolvere la situazione drammatica, nei giorni scorsi il Comune ha approvato una variante all’accordo i programma, provando a realizzare nuovi parcheggi. «Nella seduta della scorsa settimana del Consiglio comunale - annuncia il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore all’Urbanistica e alla Viabilità – abbiamo approvato la variante all’accordo di programma Dedalo. Con quest’atto si ottengono due risultati, il primo è affrontare l’annoso problema dei servizi connessi le cui superfici e volumi non sono mai stati individuati coerentemente allo stato dei luoghi e di conseguenza mai assegnati ai legittimi proprietari, il secondo è lo spostamento dei cinque lotti residenziali ancora inedificati che stanno tra la via Berlino e il vico Amsterdam». Il tentativo è quello di non aumentare il cosiddetto “carico antropico” (la concentrazione di abitanti) nella parte alta di Dedalo, realizzando al contempo nuovi parcheggi.