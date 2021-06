Decreto per Air Italy, altri sei mesi di Cig per i 1400 dipendenti 

Il governo Draghi voleva evitarle a tutti i costi (e non se le poteva permettere) le 1400 lettere di licenziamento di Air Italy e così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha inventato un decreto a orologeria, un provvedimento ad hoc varato in extremis per rendere possibili altri sei mesi di cassa integrazione, senza oneri di cassa per la compagnia area in liquidazione. Anche i sindacalisti più navigati non avevamo mai visto niente del genere. La modifica all’articolo 45 del Decreto Sostegni bis ieri ha avuto la copertura della Ragioneria generale dello Stato, pronta per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stato il direttore generale del ministero del Lavoro, Romolo De Camillis, a comunicare ai liquidatori di Air Italy e alle organizzazioni sindacali, che la quadratura del cerchio è stata trovata. È successo nel corso dell’incontro, l’ultimo della vertenza, convocato ieri mattina in videoconferenza. Air Italy ha risposto subito: firma dell'accordo rinviata a oggi pomeriggio, in modo da poter esaminate il decreto che rende possibile la cassa integrazione sino al 31 dicembre.

Pacchetto completo

Le modifiche al Sostegni Bis non prevedono solo la norma che esclude qualsiasi onere per Air Italy, tra l’altro la compagnia si è impegnata a versare la quota di Tfr sino al 31 dicembre, quindi qualcosa dovrà pagare. Le disposizioni varate dal ministero del Lavoro insieme a quello dello Sviluppo economico, contengono anche (negli allegati) le misure per le politiche attive del lavoro, ossia i provvedimenti che favoriranno la conservazione dei brevetti di volo e la ricollocazione in altre compagnie. Sul punto, ieri sera, è arrivato il commento di Alessandra Zedda, assessore regionale del Lavoro: «La Regione metterà in campo una serie di politiche attive per aiutare i lavoratori a reinserirsi nel mercato». Ed è questo il vero obiettivo dell'accordo che oggi sarà firmato a Roma, non salvare Air Italy, ma traghettare i suoi dipendenti verso la nuova fase del mercato del trasporto aereo, che si annuncia estremamente positiva. Hanno avuto un ruolo importante nell’operazione, oltre alle organizzazioni sindacali, le amministrazioni regionali di Sardegna e Lombardia. Anche se, come dicono i sindacalisti più “duri” (Francesco Staccioli di Usb), la linea l’ha dettata il governo. Draghi non poteva permettersi in questa fase, si spera di uscita dalla pandemia, un atto di ostilità nei confronti del mondo del lavoro.

«Subito l'accordo»

Le organizzazioni sindacali considerano gli ultimissimi sviluppi della vertenza Air Italy un successo, anche se puntavano a 12 mesi di cassa integrazione. Francesco Staccioli, coordinatore di Usb Trasporti: «Questi sei mesi sono pochi, ma devono servire a proseguire la nostra battaglia». Arnaldo Boeddu, segretario regionale di Filt Cgil, punta ad un risultato più ampio: «Nell’accordo che, verosimilmente, si sottoscriverà oggi, sarà possibile anche approfondire le politiche attive. Bisogna agevolare il rinnovo delle licenze e dei brevetti». Soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Commissione Lavoro della Camera, Romina Mura e dal consigliere regionale dei 5Stelle, Roberto Li Gioi. La convocazione per la firma definitiva dell’accordo è per oggi alle 16.

