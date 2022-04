Decreto bollette, via libera dal Senato 

Il Decreto Bollette ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato: tra le misure convertite in legge anche l’emendamento sull’Energy Release che potrebbe essere utilizzato per abbassare i costi energetici delle aziende energivore, con particolare attenzione a quelle sarde e siciliane.

L’attesa

È arrivata in porto quindi la misura caldeggiata da Regione, politici e sindacati. Uno strumento che in Sardegna potrebbe tornare utile a tante aziende in sofferenza, tra cui la Portovesme srl (1.500 buste paga tra diretti e appalti) che da dicembre ha ridotto la produzione e aperto la cassa integrazione proprio a causa dei costi energetici insostenibili. Con il decreto in legge, l’Energy Release prevede che il Gse possa acquistare energia prodotta da impianti green per distribuirla, con un prezzo che dovrà essere fissato dal Ministero della Transizione ecologica, alle aziende energivore con attenzione particolare alle imprese di Sicila e Sardegna. Provvedimento incassato ma a Portovesme non c’è aria di festeggiamenti, non ancora. «Bisogna capire quanto va ad impattare sullo stabilimento - dice Enzo Lai, segretario Femca Cisl - sappiamo che, in ogni caso bisognerà fare anche altri ragionamenti, puntare alla superinterrompibilità».

Prezzo e volumi

Dopo l’approvazione al Senato, entro 90 giorni il Mite dovrà fissare prezzi e volumi dell’energia con un decreto specifico. «Solo con i decreti attuativi - dice Emanuele Madeddu, segretario Filctem Cgil - possiamo capire la portata di questo strumento che comunque dovrà essere integrato da altre misure, iniziando il percorso verso la superinterrompibilità». Una misura, quest’ultima, proposta e bocciata qualche mese fa al Senato. «Dopo l’apertura dell’Ue verso questi strumenti - dice Patrizio Cancedda, Uiltec - si deve puntare verso la superinterrompibilità, la misura che darebbe una risposta risolutiva al caro-energia». C’è un clima di attesa: «Aspettiamo il decreto per quantificare la portata», commenta Fabrizio Floris, Filctem Cgil. Per Michele Ennas, consigliere Lega, «è un primo passo importante, rispetto all’attenzione per Sicilia e Sardegna».