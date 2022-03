«Decisi a potenziare l’ospedale» 

Le denunce, le accuse, le proposte e persino la rabbia dei trecento che sabato hanno occupato piazza Roma, il direttore generale della Asl le aveva tutte messe in conto. «Conoscevo la situazione, non appena ho preso possesso dell’incarico, ho incontrato i sindacati, gli operatori e tutto il personale – ha commentato Angelo Maria Serusi – so bene quanti e quali sono i problemi, molti indiscutibilmente evidenti».

Le criticità

In cima alla lista delle tante urgenze c’è il servizio dell’emodinamica, bloccato da tempo. «Le osservazioni fatte da diversi partecipanti alla manifestazione di sabato non fa una piega» ha osservato il direttore Serusi. Che sia così non ci piove, un conto è intervenire velocemente in un paziente colpito da infarto, altro mandarlo in ambulanza a Cagliari o a Sassari dove, da quel che tutti hanno ripetuto alla manifestazione in piazza Roma, ci sarebbe una presenza di medici percentualmente ben superiore a quelli in attività a Oristano e nel Centro Sardegna in generale. «Bandiremo la mobilità interregionale così come abbiamo fatto con successo in Pediatria. Tenteremo quel percorso che mi pare al momento quello più percorribile e lo avvieremo a brevissimo – ha ripetuto – Con la Cardiologia dovremo riuscire a sbloccare la Chirurgia e l’Oncologia. Questi sono i primi tre reparti sui quali intervenire perché quelli dove l’urgenza nell’intervento è fondamentale».

Gli specialisti

Non sono i soli reparti che necessitano di soluzioni. «La sanità pubblica mai come da qualche anno si è trovata con una notevole carenza di medici specialisti e anche Oristano fa i conti con questa carenza – ha aggiunto - Qualcosa comunque si è mossa, penso alla Diabetologia, alla Pediatria. Sono impegnato nel recuperare le risorse possibili e mattoncino su mattoncino realizzare quanto di meglio per il territorio». Un territorio che chiede da tempo ormai una sanità pubblica di qualità. «Ci mancherebbe, è una richiesta giustissima – ha sostenuto Serusi - Teniamo però presente che gli operatori medici e, non solo, in forza al San Martino sono di alta qualità e dispongono di strutture efficienti. Dovremo probabilmente far percepire ai cittadini in maniera adeguata queste caratteristiche». Medicina nel territorio. «Altro problema che poi è quello generale, il solito: pochi medici ma anche qui qualcosa si sta muovendo».