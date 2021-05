Decimoputzu, il ritorno di Munzittu 

«Mi piange il cuore vedere questo parco trascurato e invaso da erbacce. Fui io a realizzarlo, nonostante l’area fosse interessata a un contenzioso». Antonino Munzittu passeggia a San Basilio, luogo sacro di Decimoputzu, paese di cui è stato sindaco per tre consiliature. Adesso si ricandida dopo 15 anni.

Perché non godersi la pensione?

«Avevo detto basta con la politica attiva. Ogni volta che ci sono state le elezioni, ho avuto pressioni affinché mi ricandidassi ma avevo sempre rifiutato. Questa volta ho ceduto a chi mi fermava per strada chiedendomi di rimettermi in gioco. Non potevo dire di no, amo il mio paese».

Lei sindaco non sarebbe un ritorno al passato?

«Ho ottenuto certi risultati, non è un passo indietro. Il mio vantaggio è non aver bisogno di fare promesse ai cittadini. Sanno già qual è il mio modo di amministrare, impegnarmi e venire incontro alle loro esigenze».

La lista è pronta?

«Quasi. Un gruppo di uomini e donne, laureati, giovani, agricoltori ed esponenti di tutti i settori del paese. Voglio essere per loro una guida, esempio per il loro percorso che continuerà dopo di me».

C’è chi parla di accozzaglia di cui fanno parte persone del centrodestra con cui ha avuto forti dissidi in passato. Qualsiasi alleanza pur di vincere?

«Sono posizioni di chi non ha argomenti per giustificare un eventuale risultato negativo alle elezioni. Ci sono state frizioni, ma con l’obiettivo comune di lavorare per il paese. È positivo chiarire problemi, acqua passata, e unirsi per il bene del paese. Non ho niente da chiedere alla politica».

Gli obiettivi principali?

«Riaprire e sistemare gli spazi abbandonati: parchi, tiro a piattello, ippodromo e piscina comunale. Ampliare il cimitero e far nascere un piano per gli investimenti produttivi e anche una strada di collegamento al campo sportivo, in modo da non far passare i mezzi pesanti dentro il paese. C’è poi interesse particolare per scuola e giovani. Non dobbiamo però dimenticarci che il paese vive di agricoltura».

Come rilanciarla?

«Deve tornare a garantire un reddito con una battaglia da rimettere sul tavolo a livello regionale. Per esempio, alzando la voce per l’introduzione della continuità territoriale della merce. Ci sono poi da sistemare strade rurali abbandonate, sistemi di irrigazione in gran parte del territorio dove gli agricoltori sono costretti a utilizzare acqua dei pozzi».

Flagello pignoramenti.

«Una piaga della quale non ci si può interessare quando ormai è tardi. Di recente un’azienda è stata acquistata all’asta per 12 mila euro e rimessa in vendita per 120 mila. Con la politica regionale e statale dobbiamo intervenire con forza affinché si ponga fine a questi furti. Come succedeva in passato: quando ero sindaco, per esempio, avevo convocato un Consiglio in un’azienda pignorata, riuscendo a convincere l’acquirente a restituirla a un prezzo congruo».

Ingresso in Città metropolitana: obiettivo raggiunto con questa Giunta.

«La Città metropolitana avrebbe avuto senso se allargata a pochi altri Comuni. Considerato il numero dei paesi ora inclusi, questo è un ritorno alla vecchia Provincia».

Un voto all’attuale Giunta.

«Sarà il paese a giudicare. Io parlo solo di ciò che noi vogliamo fare».

