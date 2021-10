Decapitata a Sardara la statua di Lussu realizzata da Sciola 

La furia si è scatenata nel mezzo di una notte vagabonda. E al risveglio della cittadina, lo sfregio in piazza Giardini Emilio Lussu al centro di Sardara era sotto gli occhi di tutti: barbaramente decapitata da ignoti la statua in pietra di Emilio Lussu realizzata dal maestro Pinuccio Sciola, grande artista contemporaneo di San Sperate, morto nel 2016. «L’oltraggio al monumento colpisce maggiormente perché legato a un nostro grande scultore e perché l’azione si ripete, infatti l’opera era stata già decapitata 14 anni fa», dice il presidente della cooperativa che da 30 anni gestisce i beni culturali del paese, Giuseppe Garau.

La scoperta

A lanciare l’allarme sono stati i residenti. «Da pochi giorni – racconta Aldo Marongiu – la statua di Emilio Lusssu è visibile anche dalla strada, prima era nascosta dalle palme che sono appena state potate. Di mattina, appena uscito di casa, ho notato il monumento senza testa. Mi sono avvicinato, sperando di trovare il pezzo ancora integro. L’ho cercato ovunque. Nessuna traccia. Ho pensato l’avessero portato via come trofeo. Sono andato in Comune e ho denunciato l’accaduto. Troppo spesso la piazza in tarda sera e di notte è frequentata da ragazzini che si fanno notare per via degli schiamazzi». Intanto la testa, recuperata dal giardiniere del Comune, Benedetto Vinci, è stata messa al sicuro nelle stanze del Municipio. «Per fortuna – dice Vinci – l’ho trovata dietro quel che restava della statua. È stata mia cura coprirla e metterla al sicuro, diversamente non è escluso che avremo raccolto i cocci o che non l’avremmo più rivista».

Il precedente

«È superfluo – commenta il neo sindaco, Giorgio Zucca – dire che mi dispiace. Rafforzeremo i controlli nel cuore del paese, uno spazio importante e molto frequentato. La sofferenza per me è doppia: quando la statua fu decapitata la prima volta, ero sindaco da qualche anno. Il brutto episodio dell’altro ieri coincide con il mio ritorno in Municipio da primo cittadino. Davvero triste». Il ricordo vola al primo atto vandalico. «Quel giorno chiamai Sciola – prosegue Zucca – per comunicare il fattaccio. L’ho sentii amareggiato, venne a Sardara e, con le sue stesse mani, lavorò per sistemare la testa, anche allora rimasta integra. Non è un più un pezzo unico, disse, la ferita è comunque invisibile».