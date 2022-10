Pall. Varese 87

Dinamo Sassari 81

Openjobmetis Varese : Ross 15, Woldetensae, De Nicolao 9, Reyes 4, Virginio ne, Ferrero 7, Brown 13, Caruso 10, Owens 8, Johnson 20. All. Brase.

Banco di Sardegna Sassari : Jones 4, Pisano ne, Robinson 18, Dowe 6, Kruslin 10, Gandini ne, Piredda ne, Bendzius Gentile ne, Raspino, Diop 13, Onuaku 17. All. Bucchi.

Arbitri : Lanzarini, Perciavalle e Balzani.

Parziali : 23-15; 41-38: 70-55.

Note . Usciti per 5 falli: Onuaku. Tiri liberi: Varese 13/19; Sassari 10/13. Percentuali di tiro: Varese 32/71 (10/29 da tre, ro 9 rd 27); Sassari 32/73 (7/21 da tre, ro 15 rd 29).

Scarica mentalmente e col roster troppo corto. A Varese è flop per Sassari che perde 87-81. Fa male la Dinamo ad accettare il ritmo indiavolato e confusionario di una squadra più giovane. Manca la lucidità mentale nel finale dopo la rimonta dal -15 al -3, perché non sono state smaltite le scorie per la finale della Supercoppa gettata al vento contro la Virtus Bologna. E anche la fatica delle due gare di mercoledì e giovedì ha pesato in una gara affrontata senza quattro giocatori: Treier, Devecchi, Chessa e Gentile. Troppi. Tanto più che al 34' è uscito per falli Onuaku, che i 17 punti e 12 rimbalzi li ha collezionati in appena 21 minuti.

A rimbalzo il Banco domina, ma non si impadronisce come potrebbe dell'area, proprio perché le idee vanno e vengono, affretta troppo qualche tiro e non fa pagare a Varese la leggerezza di ali e lunghi.

E ora incombe la gara di mercoledì contro Malaga per la Champions. Se non rientrano Gentile e Chessa, sarà durissima, perché le energie sono poche.

La cronaca

Schizza bene dai blocchi Robinson che con 7 punti porta la Dinamo al +7 dopo 7 minuti. Coi cambi la Dinamo perde efficacia, Varese invece la acquista: Caruso e Ferrero promuovono il 12-0 che ribalta il punteggio e incoraggia la formazione di casa, che chiude il quarto sul 23-17. Kruslin e Onuaku fanno rialzare la testa al Banco che al 19' va anche a +4 ma poi subisce la verve atletica di Johnson e va al riposo sul -3.

Il terzo quarto è da incubo. Pessima difesa, prende subito due schiacciate in faccia di Owens e Johnson, e neppure qualche azione a zona riesce a correggere l'atteggiamento. La Dinamo è svagata e Varese si esalta chiudendo addirittura sul 70-55.

L'ultimo sforzo per rientrare lo fanno un generosissimo Diop e il testardo Bendzius (-3 al 36' con contropiede di Kruslin) ma non basta per togliere certezze a Varese che continua a correre, saltare, sbagliare sì, ma anche segnare e la tripla di Brown permette ai lombardi del debuttante coach Brase di mantenere i due canestri di vantaggio.

