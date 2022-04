Debutta la Passeggiata scoperta 

Le prove generali sono fissate per il Primo maggio, quando in occasione della Festa di Sant’Efisio arriveranno 74 venditori ambulanti (camion-bar, espositori di artigianato, prodotti agroalimentari, hobbisti etc.) che accompagneranno cagliaritani e turisti fino al ritorno del Santo, il 4 maggio. Quindi il battesimo ufficiale è in programma all'inizio di giugno, quando il restyling sarà completato, con nuovi spazi verdi, un nuovo asfalto color ocra che richiama il colori della terra, panchine restaurate. Benvenuti alla Passeggiata Scoperta, la nuova striscia centrale di via Roma che il Comune ha liberato dalle auto e restituito alla città. Un progetto di riqualificazione preliminare, in attesa di quello più grande sul waterfront targato Boeri, che il Comune avrebbe voluto terminare prima di Natale, poi il maltempo, prima, la burocrazia, poi, e lo sciopero degli autotrasportatori un mese fa, hanno ritardato i lavori. Il “salotto” è ancora in una fase embrionale ma già ora percorrendo la Passeggiata la sensazione è che un pezzo di città sia stato riconquistato a un ritmo e a un respiro diversi: i pedoni liberi di spaziare già marcano il territorio sottratto alle auto 24 ore su 24, più verde, più fiori, più aria. «Dopo la festa di Sant’Efisio, entro maggio completeremo i lavori di restyling», assicura Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici.

Il battesimo

Oggi gli operai sono al lavoro per tracciare sull'asfalto provvisorio gli stalli per gli ambulanti, sistemare i bordi delle grandi fioriere, mettere a punto gli ultimi particolari. Dal primo al quattro maggio, come detto la Passeggiata scoperta debutta con il primo dei tanti eventi che il comune ha in mente per rivitalizzare l’area. «Un’occasione importante per le attività produttive che hanno sofferto a causa della pandemia. Tutti gli espositori coinvolti avranno la possibilità di lavorare: sono abbastanza fiducioso in quanto saranno attesi tantissimi fedeli e tanti turisti che già dalle festività pasquali hanno preso d'assalto la nostra città», dice l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

Il nuovo volto

L’obiettivo dell'amministrazione è quello di avvicinare sempre di più la città al mare, anche per questo motivo è stato scelto l’asfalto color giallo ocra (che richiama il colore dei palazzi che si affacciano su via Roma). «Nel completamento dei lavori, ci sono ancora da sistemare le panchine completamente restaurate, alcune arre verdi e tutti i marciapiedi», spiega ancora l’assessora Deidda. «Allo studio anche diverse ipotesi per garantire l’ombreggio necessario, soprattutto durante l’estate. In ogni caso», avverte l’assessora, «saranno adottate soluzioni temporanee, in linea con questo progetto di riqualificazione che si inserisce in quello più grande del waterfront », aggiunge. Per l’ombreggio si pensa a una grande vela ma non sono escluse altre soluzioni.