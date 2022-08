«Debiti fuori bilancio, serve più trasparenza» 

«Maggiori spese e meno risorse per i servizi», attacca l’opposizione in Consiglio comunale. Il gruppo “Quartucciu nel cuore” accusa il sindaco Pietro Pisu di non essere «limpido» davanti all’assemblea. In primavera sulla scrivania del primo cittadino è arrivata la richiesta per il pagamento della fattura dell’ingegnere che ha preparato il piano particolareggiato del centro storico a Sant’Isidoro. Alla parcella iniziale di 50mila euro si sono aggiunti poi gli interessi legali e il costo della vidimazione: corrispettivo mai pagato in quanto la Regione a suo tempo aveva fatto una serie di osservazioni che non permettevano l’approvazione del piano se non con una revisione integrale.

La vicenda

«Un debito fuori bilancio per quasi 100mila euro di cui la metà per interessi maturati e per di più per un servizio che nella realtà dei fatti non è stato reso, è inaccettabile, oltre a essere un’offesa ai cittadini. Il decreto ingiuntivo è arrivato lo scorso maggio. Non solo si sono snobbate le numerose richieste della controparte di arrivare a un accordo bonario ma nessuna opposizione al decreto è stata intentata», incalzano i consiglieri Michela Vacca, Damiano Paolucci, Franco Paderi, Paola Cocco e Giovanni Meloni che accusano Pisu di «assoluta negligenza considerato che il provvedimento è stato notificato proprio al sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente perciò non poteva non sapere, contrariamente a quanto affermato dallo stesso in Consiglio comunale».

Il dibattito

Un’affermazione quella del primo cittadino che ha fatto storcere il naso ai consiglieri presenti in Aula. «Ha affermato di non essere a conoscenza della pratica, ipotizzando un esonero di responsabilità», prosegue l’opposizione, «resta la notifica non condivisa nella precedente amministrazione conclusasi con un enorme debito per il quale sono inevitabilmente costretti ad attingere da risorse di bilancio che potevano essere utilizzate per i servizi sociali o per manutenzioni urgenti e necessarie. Strano questo modo di gestire l'amministrazione, soprattutto da parte di chi si è eretto a paladino del risparmio economico con la convocazione del Consiglio comunale la mattina».