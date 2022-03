De Giorgi sceglie la via del silenzio 

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il consigliere regionale Valerio De Giorgi, 57 anni, finito ai domiciliari nei giorni scorsi su ordine di custodia cautelare perché accusato di corruzione, tentata truffa e voto di scambio al termine di una lunga inchiesta del Nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari, coordinata dal pm Giangiacomo Pilia.

Interrogatorio deserto

Ieri mattina, nell’ufficio del giudice per le indagini preliminari, Giorgio Altieri, si è presentato da solo l’avvocato difensore Massimiliano Ravenna, chiarendo che il suo assistito – eletto in Consiglio regionale con Fortza Paris e poi confluito nel gruppo Misto – non avrebbe presenziato all’interrogatorio di garanzia. È sospettato, da un lato, di aver ottenuto quattro appartamenti da Corrado Deiana, un costruttore di Quartucciu, suo compaesano, in cambio di un emendamento alla legge sul “Piano Casa” che avrebbe permesso di sopraelevare i fabbricati realizzando un piano in più. Dall’altro, assieme al suo assistente Marco Pili, è accusato di tentata truffa: avrebbero cercato di fare avere un contributo regionale da 650 mila euro alla Pro Loco Città di Cagliari, fondata e controllata, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, direttamente dallo stesso De Giorgi attraverso parenti e persone a lui molto vicine. Oltre questo, poi, nell’indagine spicca anche un’ipotesi di voto di scambio per promesse di assunzioni e altri favori in cambio di preferenze. In questo filone ci sono indagate altre 12 persone che avrebbero accettato le promesse, mandando in qualche caso una foto della scheda elettorale come prova del patto.

Nessuna corruzione

Chi, invece, ieri mattina si è presentato dal giudice Altieri, non per rispondere alle domande del Gip ma per rilasciare una breve dichiarazione spontanea è l’imprenditore Corrado Deiana. Difeso dall’avvocato Franco Villa, il costruttore ha ribadito che i suoi rapporti con De Giorgi non avevano nulla di illecito, ma si trattava di qualcosa – a suo dire – di molto simile ad una consulenza nell’interesse delle imprese edili. Proprio in quest’ottica, poi, dovrebbe essere anche interpretato il sostegno all’ispettore della Finanza, poi entrato in Consiglio regionale. Quanto all’ipotesi di corruzione, invece, l’indagato e il suo difensore hanno rimarcato che la permuta fatta col terreno della famiglia di De Giorgi era perfettamente in linea con i meccanismi del mercato, tanto che c'era pure in piano finanziario della banca. Su dodici appartamenti realizzabili, un terzo al padrone dell’area: 4 dunque, in linea con le normali permute.