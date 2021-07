Ddl Zan, l’iter è già da brivido 

60

per la discussione generale, circa venti sono senatori del gruppo di Fratelli d’Italia

Numeri a rischio, a scrutinio segreto non passa. Per fare una legge non ci vogliono i like di Fedez, ci vogliono i voti in Parlamento

Grazie allo scarto di un solo voto il ddl Zan continua la lunga marcia in Senato sperando nell’approvazione definitiva. Ieri il provvedimento contro l’omotransfobia ha rischiato di rimanere al palo: 136 voti contro 135 hanno scongiurato la sospensione proposta da FI e Lega e hanno permesso l’avvio della discussione generale.

Il pallottoliere

Il successo di oggi arriva dopo il no alle pregiudiziali di ieri con 12 voti di scarto, ma sono vittorie effimere: la verità è che a palazzo Madama i numeri ballano e si inizia a fare la conta spulciando i tabulati. Attorno al testo Zan si raccoglie una maggioranza fragile messa in evidenza già dal voto palese. Ieri erano gli assenti ingiustificati: 4 di FI, 3 della Lega e 5 del M5S. Tra i soccorritori che hanno consentito al provvedimento di sopravvivere viene indicato l’ex M5S Lello Ciampolillo del Misto che arriva sul filo del tempo. Come last minute si materializza il ministro Stefano Patuanelli. Il gruppo Misto, che conta 46 senatori più due a vita, è in realtà spaccato e ha votato con 14 voti a favore (7 ex M5s e 7 ex FI) e 23 contrari (15 ex M5s, 5 LeU, 1 Maie, 1 +Europa, 1 ex Pd). Come spaccato è il gruppo delle Autonomie con 2 favorevoli e 4 contrari.

Scontro Faraone-Cirinnà

Tutti presenti i senatori di Giorgia Meloni che a fine votazione non nascondono l’irritazione per le defezioni di Lega e FI, sette in tutto che avrebbero fatto la differenza. Insomma una sarabanda di numeri difficile per tutti da controllare, che farà tenere il fiato sospeso ad ogni votazione. Come ha evocato nei giorni scorsi il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto, l’iter del ddl Zan rischia di diventare un Vietnam. Tanto che approda in Aula persino uno scontro social tra Davide Faraone, capogruppo di Italia viva, e la dem Monica Cirinnà. Lei martedì ha fatto un video di Faraone che batte le mani a Salvini e lo ha postato in rete, lui denuncia al presidente Casellati di essere stato «lapidato sui social» a causa di quella ripresa. Verrà aperta un’indagine e, assicura la presidente del Senato, «se è successo, ci saranno conseguenze previste dal regolamento». Intanto Cirinnà si scusa in Aula, ma sottolinea: «Resta il giudizio politico». L’atmosfera in Senato è sempre più calda da quando Italia viva, almeno a parole, si è smarcata dal patto che la teneva legata a Pd, M5S e Leu, che alla Camera ha portato all’approvazione del ddl Zan.

«Pd giù dall’Aventino»

I senatori renziani da giorni sostengono l’opportunità di una mediazione, che significa modificare il testo: proprio quello che chiede anche la Lega. Se ieri Iv ha dato ancora una volta manforte allo Zan sulla proposta di sospensiva, in futuro potrebbe non farlo più. In questo senso si possono interpretare le parole di Faraone: «Il Pd scenda dall’Aventino e cambi rotta altrimenti si va a fondo». Anche Matteo Renzi mette in guardia: «Numeri a rischio, a scrutinio segreto non passa. Per fare una legge - ironizza - non ci vogliono i like di Fedez, ci vogliono i voti in Parlamento». Dalla Lega arriva un altro altolà, con Salvini che avverte: «Se Letta si ostina a non ascoltare niente e nessuno la legge è morta» e torna a proporre di eliminare «quello che divide». Anche per il dem Andrea Marcucci «per difendere il ddl Zan bisogna intervenire adesso».

«Sintesi impossibile»

Ma voci su un possibile accordo Lega-Pd sono smentite dal Nazareno che scandisce: «Tutto falso». Anche Franco Mirabelli del Pd spedisce al mittente i tentativi di mediazione: «Impossibile trovare quella sintesi invocata» sul concetto d identità di genere, i «punti di vista sono diversi». Per Cirinnà il ddl Zan «va approvato così come è perché protegge la dignità delle persone». «Indignata» e «annichilita» la senatrice M5S Alessandra Maiorino per le «fake news, una cortina di fumo tossica attraverso cui non si vede più la verità». Intanto gli iscritti a parlare per la discussione generale sono oltre 60, una ventina di FdI. Martedì alle 12 scade il termine per gli emendamenti: «Avranno nome e cognome - dicono al Nazareno - e finalmente tutti capiranno».

