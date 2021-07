Ddl Zan, l’intesa è ancora lontana 

Dopo 274 giorni dal suo approdo in Senato, il 5 ottobre 2020, durante i quali è stata bloccata in Commissione Giustizia, la legge contro l'omotransfobia approda in Aula. Il primo voto di Palazzo Madama sul cosiddetto ddl Zan ha infatti confermato il suo arrivo in Aula per il 13 luglio, deciso dalla capigruppo a maggioranza, respingendo la proposta di Lega e Fi. E in questo quadro si inserisce la sfida a sinistra tra Enrico Letta e Matteo Renzi, invitato dal Pd a votare sì al testo Zan. Leghisti e azzurri chiedevano lo slittamento al 20 luglio nel tentativo di trovare una mediazione: proposta respinta da M5s, Pd e Leu che non credono in una possibile un’intesa, sia da Iv e dalle minoranze linguistiche che invece hanno invitato al dialogo. Un confronto che se in pochi giorni non darà un risultato, aprirà ad una battaglia a suon di ostruzionismi e di valanghe di emendamenti da parte del centrodestra.

Diffidenza

La giornata aveva un punto fermo, vale a dire il voto dell'Aula alle 16,30 per confermare la decisione della capigruppo, quella di portare il ddl Zan in Aula il 13 luglio. Qui i partiti che avevano votato il testo alla Camera, quindi M5s, Pd, Leu, Iv e minoranze linguistiche, si erano già impegnati a votare compattamente per confermare la scelta. Il centrodestra ha tentato di ribaltare l'esito scontato del voto pomeridiano, con una mossa del presidente della Commissione Giustizia, il leghista Andrea Ostellari. Questi, che per mesi è riuscito a tenere impaludata la legge a suon di audizioni (170 quelle programmate), ha presentato in mattinata ad una riunione di maggioranza un testo di mediazione che teneva conto delle proposte fatte da Iv nei giorni scorsi, a cominciare dall'eliminazione del termine “identità di genere” dal ddl Zan. Una mossa apprezzata dal capogruppo di Iv, Davide Faraone, che ha spinto su Pd, M5s e Leu a dire sì ad una mediazione. Ma i nove mesi di auto-ostruzionismo da parte di Ostellari in Commissione hanno convinto M5s, Pd e Leu a non credere alla buonafede della Lega. Andrea Cioffi, di M5s, ha parlato di «proposta dilatoria»; «stiamo aspettando da mesi, dico da mesi, di discutere in Commissione» ha detto la capogruppo Dem Simona Malpezzi, analogamente a quanto ha ricordato Loredana De Petris. Con Faraone, a dar credito alla nuova posizione di Lega e Fi, anche la capogruppo delle Autonomie, Julia Unterberger, che ha invitato a «minore rigidità» sul termine «identità di genere». Sta di fatto che la mancanza di fiducia da parte di Pd, M5s e Leu ha chiuso il discorso e la riunione.

La decisione

Nel pomeriggio, in Aula Iv e il gruppo delle Autonomie hanno rispettato il patto e votato per portare la legge sull'omofobia in Aula il 13, pur insistendo sulla necessità di trovare una ampia intesa con Lega e Fi su alcune modifiche. Tecnicamente il voto è consistito nel respingere la proposta di Fi e Lega, che chiedevano la calendarizzazione il 20 del mese in corso. «Calendarizzato il Ddl Zan - ha immediatamente twittato Enrico Letta - Quindi vuol dire che i voti ci sono. Allora, in trasparenza e assumendosi ognuno le sue responsabilità, andiamo avanti e approviamolo».

La vice presidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd Anna Rossomondo gli fa eco: «Avevamo chiesto tempi certi per l'approdo in aula del Ddl Zan, la risposta è stata un ostruzionismo durato mesi e mesi. Ora l'ostruzionismo è battuto e la data certa c'è, il 13 luglio. Siamo convinti che il testo approvato a Montecitorio sia un punto di mediazione molto avanzato».

Corsa a ostacoli

Dal 13 luglio per la legge sull'omofobia non sarà in ogni caso una passeggiata di salute. il capogruppo di Fdi Luca Ciriani ha annunciato «una battaglia dura nei limiti concessi dal regolamento» e altrettanto ha lasciato intendere che farà la Lega il capogruppo Massimiliano Romeo. «Andiamo in Aula e incrociamo le dita», ha commentato Alessandro Zan. «Non possiamo permetterci di incrociare le dita - ha replicato Faraone - il Pd lavori a una intesa».

La cosiddetta mediazione appena avanzata svuoterebbe di significatoil testo, privando di tutele le persone transessuali. Se ricominciasse l'iter parlamentare, si rischierebbe di mettere la legge su un binario morto