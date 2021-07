Ddl Zan al Senato tra le polemiche 

Nell'Aula del Senato la vecchia maggioranza giallo-rossa, che aveva già approvato il ddl Zan alla Camera, voterà unita sulla calendarizzazione della legge in Aula dopo settimane di polemiche, sospetti, giochi di veline e trabocchetti. M5s, Pd, Leu, Autonomie e Iv diranno sì insieme per portarla nell'emiciclo il 13 luglio. L'unità nel primo voto in Senato sul ddl Zan, confermata ieri da una serie di colloqui telefonici tra capigruppo, non porrà però fine alle tattiche di questi giorni, da quando cioè Italia viva ha lanciato la propria mediazione per modificare il testo, con Lega e Fi che lanciano ammiccamenti al partito dei Renzi cercando di coglierne i reconditi pensieri.

Scontro

Ammiccamenti che hanno alzato la tensione tra Matteo Salvini ed Enrico Letta fino a farla diventare un vero e proprio braccio di ferro. In giornata i dirigenti di Italia viva, hanno rilanciato con diverse interviste il “lodo” avanzato venerdì dal capogruppo in Senato Davide Faraone. È sceso in campo lo stesso Matteo Renzi, che è partito da una serie di assunti che hanno irritato il gli alleati di governo del centrosinistra: nei voti segreti previsti dal Senato, è la tesi di Iv, la legge non passerà sia per le divisioni di M5s che per la contrarietà dei cattolici del Pd. Questi ultimi, che con Graziano Delrio hanno condotto alla Camera il testo, hanno risposto per lo più con sms privati a quanti hanno fatto tali affermazioni; M5s ha invece risposto in coro con dichiarazioni indignate, a partire dal capogruppo in Senato Ettore Licheri: «Il M5S ha una parola sola e nessuno può permettersi di insinuare dubbi sulla nostra compattezza o, peggio, preparare colpi bassi per il giorno della votazione in aula del Senato». Gli esponenti di M5s, cioè, lanciano il contro-sospetto che sia Iv a tirarsi indietro nelle votazioni a scrutinio segreto. «Non bisogna avere paura del voto segreto - ha detto Giuseppe Brescia - semplicemente perché quella prova è stata superata già alla Camera con ben tre voti segreti, incluso quello finale sulla legge. Se Renzi non sa garantire la coerenza dei suoi senatori è un problema suo».

Strategie

In casa Dem, invece, questo sospetto non c'è, o meglio c'è la sicurezza che non molti senatori di Iv siano disposti a fare una operazione di affossamento della legge insieme alla Lega, operazione che sposterebbe l'asse del partito sul centrodestra. Ed è il motivo per cui il vice capogruppo al Senato, Franco Mirabelli, esprimendo anche il pensiero del segretario Enrico Letta, ha respinto l'appello odierno di Matteo Salvini alla mediazione: «Salvini non è credibile, andiamo in Aula il 13 e poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità»: una sfida anche a Faraone. Infatti dopo che il voto di oggi sancirà l'approdo in aula del testo per la settimana successiva si apriranno i termini per depositare gli emendamenti, cosa che sinora Iv non ha ancora fatto, rimanendo a livello di proposta politica. Salvini, pur appellandosi alla mediazione, non ha sposato i contenuti di quella di Iv; anzi ha ribadito quelli del ddl Ronzulli fatto proprio da Lega e Fi, che chiede addirittura di tornare indietro rispetto alla legge Mancino, contro i reati a sfondo razziale, riducendoli a una semplice aggravante comune. E ha avvertito: se la legge sarà affossata la responsabilità ricadra su Enrico Letta. A dar voce compiuta alla posizione del Pd ci ha pensato Alessandro Zan, dopo aver parlato con il segretario. Zan, che è stato relatore alla Camera, ha ricordato come il testo approvato a Montecitorio e inviato al Senato «sia già frutto di una mediazione, lunga, faticosa ma anche entusiasmante», in cui i parlamentari di Iv sono stati protagonisti, con gli emendamenti di Lucia Annibali, Gabriele Toccafondi e Lisa Noja, approvati, e che ora Faraone chiede di modificare. «Amici di Iv - ha detto - non fatevi utilizzare da Salvini come cavallo di Troia per entrare nelle pastoie del Senato ed affossare la legge; non cadete nella trappola».

RIPRODUZIONE RISERVATA