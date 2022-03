Davis, tutto su Sinner 

Jannik Sinner (11° nelle classifiche mondiali) numero 1 azzurro, Lorenzo Sonego (21 Atp) favorito come secondo singolarista su Lorenzo Musetti (57). Simone Bolelli è il perno del doppio, mentre Stefano Travaglia è il quinto uomo. Questa dovrebbe essere l’Italia per il match di Coppa Davis in programma domani e sabato contro la Slovacchia sul veloce indoor della Ntc Arena di Bratislava.

Volandri sereno

Oggi, alle 11, è in programma la cerimonia ufficiale del sorteggio. Volandri ha sottolineato il clima di serenità che si respira nel clan azzurro e non mostra preoccupazioni per la superficie, ritenuta in linea con quelle utilizzate nel circuito Atp. Per le norme anti-Covid, la capienza dell'Arena è stata ridotta della metà (circa duemila spettatori). Partecipano al turno preliminare 24 squadre: le 12 vincenti si qualificheranno per le Finals 2022 della Davis Cup by Rakuten. Già qualificate le finaliste dell'edizione 2021 Russia (sospesa però dall'Itf per l'invasione all'Ucraina) e Croazia e le wild card Serbia e Gran Bretagna.

Slovacchia fatta

Anche ieri per gli azzurri due sessioni di allenamento disposte da capitan Filippo Volandri. Di mattina, è sceso in campo Sinner, che si è allenato un paio d'ore con Travaglia dopo essere arrivato da Plan de Corones, dove ha sciato con Lindsay Vonn e Manfred Molgg. Praticamente fatta la formazione slovacca, con il capitano Tibor Toth che rilancia lo stesso quartetto che a settembre ha battuto il Cile sullo stesso campo: singolaristi Alex Molcan (66 Atp) e Norbert Gombos (110), Filip Polasek e Igor Zelenay (rispettivamente, 13 e 145 di specialità) in doppio, con Filip Horansky (203) pronto in panchina.