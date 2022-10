Davide e la medaglia d’oro della felicità 

«Sono contentissimo di avere vinto questo mondiale» racconta Davide, «siamo riusciti a battere una squadra fortissima come il Portogallo». In campo erano scesi emozionati, ma con la grinta giusta. «Sapevamo che era una partita molto difficile e combattuta ed è innegabile che un po’ di timore c’era, ma alla fine è andata bene». E grosso merito è sicuramente del grande affiatamento della squadra. «Con i miei compagni mi trovo molto bene» assicura ancora il cestista quartese, «sono bravi, attenti e concentrati. Non ci vediamo sempre, perché la nazionale è composta da atleti che arrivano da ogni parte di Italia, ma quando ci ritroviamo nei raduni è sempre una festa».

Vuoi mettere la soddisfazione di invitare gli amici a casa a far vedere i tuoi trofei? Perché la cameretta di Davide Paulis, 26 anni, fresco campione del mondo con la Nazionale italiana di basket con sindrome di down, federazione Fisdr, e miglior giocatore del torneo con 55 canestri, è uno scrigno che custodisce coppe, medaglie e targhe che testimoniano la bravura di questo ragazzo che ha fatto dello sport una parte integrante della sua vita. E lui ne va fiero, tanto che con quella medaglia al collo va in giro per il vicinato a farla vedere a tutti.

Felicità

«Sono contentissimo di avere vinto questo mondiale» racconta Davide, «siamo riusciti a battere una squadra fortissima come il Portogallo». In campo erano scesi emozionati, ma con la grinta giusta. «Sapevamo che era una partita molto difficile e combattuta ed è innegabile che un po’ di timore c’era, ma alla fine è andata bene». E grosso merito è sicuramente del grande affiatamento della squadra. «Con i miei compagni mi trovo molto bene» assicura ancora il cestista quartese, «sono bravi, attenti e concentrati. Non ci vediamo sempre, perché la nazionale è composta da atleti che arrivano da ogni parte di Italia, ma quando ci ritroviamo nei raduni è sempre una festa».

L’amore per lo sport

Che lo sport fosse la sua strada, Davide lo aveva capito fin da quando era piccino. Tutto inizia con la piscina, fino a quando, racconta mamma Maria Elena Ibba, «un maestro di scuola ci consiglia di far fare a Davide uno sport di squadra che dia una disciplina e regole. All’epoca Davide aveva circa otto-nove anni e ci consigliarono la pallavolo o il basket».

E così comincia tutto. L’iscrizione all’Antonianum, i primi allenamenti, le partite, gli applausi. E Davide che di anno in anno diventa sempre più bravo. «Ma non faccio solo basket, anche se quello resta lo sport principale» rivela, «gioco anche a calcio, a pallavolo e a bowling. Mi piace tutto». L’esempio d’altronde lo ha avuto in famiglia: «Mia mamma non fa sport, ma papà gioca a calcio e mio fratello a basket come me».

Il salto in Nazionale

Un giorno poi viene invitato a giocare nella squadra di Oristano dal tecnico Mauro Dessì ed è lì che il tecnico della nazionale Giuliano Bufacchi lo vede giocare e si rende subito conto che quel ragazzo ha stoffa da vendere. Così in men che non si dica lo arruola nella nazionale. «Ed è stato molto bello, io ero davvero contento».

La lista dei trofei è lunga: campionato italiano con l’Oristano Aipd nel 2019 e campionato mondiale nello stesso anno. In tutti e due miglior cestista. E poi campionato italiano ed europeo nel 2021 e campionato del mondo nel 2022. «I trofei ce li ho tutti a casa, in cameretta». Ma, rivela la mamma: «Dobbiamo deciderci a fare una bacheca per farceli stare tutti. Davide è molto contento: quando vengono gli amici si vanta e gira con la medaglia al collo».

L’altra passione

La scuola l’ha finita nel 2016. Era il liceo artistico che gli ha lasciato anche l’amore per il disegno. «Mi piace fare quadri astratti e colorati, soprattutto quando sono a casa che mi annoio». Ma in realtà tempo per annoiarsi ne ha davvero poco. Oltre ad essere un punto di forza anche dello Special Olimpics, fa parte dell’associazione Mille Sport che porta avanti un progetto, spiega la mamma, «di autonomia che interessa i nostri ragazzi per aiutarli a vivere nel miglior modo possibile il dopo di

noi, fuori dall’ambito familiare, ad esempio imparando a cucinare, a fare la spesa e così via». Il suo sogno? «Diventare sempre più forte. Mi preparo ai campionati italiani con la squadra di Oristano a Ferrara, dove incontrerò anche i compagni della nazionale che giocano con le altre squadre e sarà molto bello».

