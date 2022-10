«Davanti alla pistola ho avuto paura» 

Ancora non si capacita di quello che gli è capitato il pomeriggio del 14 settembre scorso. Daniele Todde, 36 anni, stava lavorando alla reception dell’Arbatax Park Resort quando, terminata la pausa pranzo, è arrivata una coppia, lui sui cinquant’anni e lei sui trenta, con l’intento di prenotare una stanza. Niente di strano se non fosse che una situazione ordinaria si è trasformata in una scena da film.

Scena da film

Alla richiesta di avere una stanza, il receptionist ha alzato la cornetta del telefono per chiamare il settore prenotazioni e verificare se ci fosse disponibilità di una sistemazione. Ma il signore ha chiuso la chiamata schiacciando il tastino del telefono. Perplesso, Todde cerca di spiegargli il meccanismo della prenotazione ma l’uomo, polacco che parlava un italiano fluentissimo, lo interrompe con fare deciso dicendogli che non aveva capito nulla, che erano della Polizia Internazionale, che volevano una stanza e che volevano prima vederle. Todde prova a spiegare che non era possibile e il siparietto va avanti per un bel po’, finché la signora che era rimasta seduta sulla poltroncina tutto il tempo, si avvicina al bancone e dalla borsetta tira fuori una pistola e la appoggia sul bancone.

Il racconto

Todde ricorda che «da quel momento mi sono sentito male, sono caduto sulla sedia. Ho avuto paura perché ho pensato che fossero pazzi. Ringrazio Dio che in quel momento è arrivata la navetta interna con gli ospiti. Un signore ha pensato stessi male e si è avvicinato, ignaro della situazione. Lei, come ha visto gli ospiti arrivati per il check in, ha subito rimesso la pistola nella borsa, ma non se ne andavano. In quel momento mi sono fatto forza e li ho mandati via, ho urlato e poi ho chiamato le forze dell’ordine». Dalle registrazioni delle telecamere è partita poi la ricerca e poi li hanno trovati. Daniele Todde continua: «Volevano un soggiorno gratuito. Mi sono sentito proprio debole in quel momento. In quel frangente non sapevo come reagire. Ho avuto molta paura. Come l’ho vista ho pensato che finisse tutto. Lei aveva gli occhi infuocati. Tutti i colleghi mi sono stati vicini, quel posto è una famiglia e desidero tornare presto».