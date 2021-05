Davanti ai giudici lo scontro interno ai 5Stelle 

Vito Crimi è il legale rappresentante del Movimento 5 Stelle? Contro la nomina di un curatore speciale che rappresenti il partito in Tribunale è possibile fare ricorso davanti ai giudici? Dalla risposta che la Corte d’appello civile di Cagliari darà a queste domande formulate ieri nel corso di un’udienza durata poco meno di un’ora, deriva l’immediato futuro della forza politica fondata da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

La diatriba legale

Secondo l’avvocato Andrea Ciannavei, che tutela il Movimento, la nomina del collega cagliaritano Silvio Demurtas a rappresentare i 5 Stelle in aula (decisione presa lo scorso febbraio dal presidente del Tribunale del capoluogo) è illegittima perché Vito Crimi «è ancora il capo politico del partito»; inoltre la competenza a valutare il caso «non è dei giudici di Cagliari» ma di quelli romani. Al contrario i legali Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, che assistono la consigliera regionale Carla Cuccu (espulsa dai 5 Stelle due mesi fa) hanno sostenuto l’impossibilità di proporre un reclamo davanti alla Corte d’appello contro la nomina del curatore, la cui natura ha valenza amministrativa; in ogni caso il ruolo di membro del Comitato di garanzia non abiliterebbe Crimi a fregiarsi del titolo di legale rappresentante del Movimento, che spetta invece al componente del Comitato direttivo indicato a maggioranza dagli altri membri. I quali però ancora non si sono insediati. Dunque «non c’è attualmente alcuna norma statutaria che lo indichi quale legale rappresentante» dei 5Stelle.

Sospensione ed espulsione

La Corte d’appello (presidente Maria Mura, relatrice Donatella Aru, giudice Emanuela Cugusi) deciderà entro breve tempo. Tutto nasce dalla deflagrazione delle tensioni interne al Movimento in Consiglio regionale che avevano portato all’iniziale sospensione di Cuccu dal partito, al suo conseguente reclamo e alla decisione del Comitato di respingere il ricorso e aggravare la sanzione espellendo la consigliera “ribelle”. Un provvedimento definito da Cuccu «abnorme» e criticato fortemente dai suoi avvocati, secondo i quali il M5S aveva solo «richiamato genericamente condotte contrarie al Movimento senza specificare in cosa queste consistessero e senza contestarle previamente all'incolpata, violando tra l'altro i più elementari principi del diritto di difesa». Così i legali avevano chiesto l’immediata sospensione dell’espulsione, domanda accolta in via cautelare dal giudice civile Enzo Luchi a inizio marzo. Poche settimane prima il presidente del Tribunale aveva nominato l’avvocato Demurtas curatore speciale dei 5Stelle per rappresentare il Movimento nella causa civile. L’udienza che si occuperà nel merito dell’espulsione è prevista a inizio luglio; ieri è andato in scena il ricorso contro la nomina del curatore, che era presente in aula ma non è intervenuto.

Intrico giuridico

Gli avvocati Borrè e Rovelli hanno prodotto alcune sentenze della Corte di Cassazione che escluderebbero, a loro dire, la possibilità di rivolgersi alla Corte d’appello in casi simili. Inoltre hanno ribadito la convinzione che l’unica fonte regolatrice del Movimento sia il suo statuto, al cui interno non è più prevista la figura del Capo politico sostituta da un Comitato direttivo che ancora manca: alla modifica del regolamento, intervenuta il 17 febbraio quando gli iscritti sulla piattaforma Russeau avevano ritenuto di abolire la figura del rappresentante legale, non era seguita «contestualmente la nomina dei cinque componenti del Comitato direttivo né era stata prevista una norma transitoria che prevedesse a quale organo affidare la rappresentanza legale». Ne era derivata una assenza dei poteri che renderebbero inefficaci tutte le decisioni assunte da Crimi in questi mesi. Compresa l’espulsione di Cuccu. Se la Corte riterrà di avere competenza in materia, deciderà se il reclamo vada accolto o no. Fondamentale il quesito su Crimi: se si ritenesse sia il capo politico, la questione si chiuderebbe qui; viceversa, resterebbe in carica il curatore e a quel punto si dovrebbe procedere alla nomina dei cinque componenti del direttivo come previsto dallo statuto.

