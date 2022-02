Datome solleva la coppa 

La Dinamo ha altri tre nazionali, ma il lituano Eimantas Bendzius non può rispondere alla convocazione perché ancora positivo (oggi il tampone) e questo gli ha fatto saltare pure i quarti di Coppa Italia. Rispondono alla chiamata Kaspar Treier che con l'Estonia se la vedrà contro la Polonia il 25 e 28 marzo e il croato Filip Kruslin per la doppia sfida contro la Svezia, in programma negli stessi giorni.

Il coach Piero Bucchi raggiunge il ct Meo Sacchetti nella settimana dedicata alle qualificazioni ai Mondiali 2023. L'Italia se la vedrà con l'Islanda: il 24 in trasferta e il 27 a Bologna. Nessun sardo convocato: mancano sia l'olbiese Datome sia il sassarese Spissu, impegnati entrambi in Eurolega il 24 marzo rispettivamente con Milano e Unics Kazan.

A proposito della Coppa Italia, Tortona ha fatto una degnissima finale, reggendo l'urto per tre quarti con Milano, che poi ha dilagato nell'ultima frazione per conquistare ancora il trofeo: 78-61. Istantanea per la Sardegna: Datome che dopo le due triple spacca partita viene chiamato in panchina dove trova il vice allenatore Gianmarco Pozzecco che gli salta addosso felice.

Dopo aver giocato solo tre gare in un mese e mezzo, la Dinamo ne disputerà altrettante in otto giorni. Il 6 marzo sarà a Trento, il 9 recupererà la trasferta di Trieste e il 13 ospiterà al PalaSerradimigni la sorpresa Tortona, arrivata sino alla finale della Coppa Italia dopo aver battuto proprio Trieste e la Virtus Bologna, l'altra avversaria contro la quale Sassari deve recuperare il match, ma non è stata ancora fissata la data.

Le Nazionali

La preparazione

Quindi solo dal 29 sera o al più tardi il 30 marzo mattina il Banco di Sardegna potrà allenarsi al completo. Non è solo un discorso tecnico-tattico ma anche fisico, perché il preparatore fisico Boccolini ha l'improbo compito di rimettere in condizione quei giocatori provati dal Covid, soprattutto Robinson e Bendzius, ma anche quelli costretti a fermarsi dopo la positività e rimasti con una sola gara giocata in un mese.

Si spera che la squadra sassarese possa avere le energie per affrontare il trittico di fuoco che sarà decisivo per capire se può essere migliorato l'ottavo posto in classifica e consolidata lo stazionamento nella zona playoff scudetto.

