«Datome has the power!» e suona con Patti Smith 

Il canestro più bello, una “bomba” sulla sirena, che va vincere partite e titoli. Entrando, magari, dalla panchina. Chissà quante volte sarà capitato a Gigi Datome nella sua lunga, importante carriera da cestista. E chissà se lunedì a Milano, al Castello Sforzesco, quando Patti Smith l’ha chiamato sul palco a suonare la chitarra acustica insieme alla sua band durante l’esecuzione di “People have the power”, l’ala olbiese dell'Olimpia Milano campione d’Italia avrà provato la stessa emozione. Di sicuro, era molto felice. Come emerge dalle parole affidate il giorno dopo a Instagram.

I social

«Ero indeciso», esordisce Datome nel messaggio pubblicato ieri pomeriggio, «se fare un post sulla serata di ieri perché è stata talmente speciale che nessuna parola o video avrebbero potuto trasmettere la felicità che ho provato. Ma i social sono una sorta di nostro diario personale ed effettivamente la pagina di ieri va immortalata!». Seguono i ringraziamenti alla 75enne leggenda del rock e ai componenti della band, di cui fa parte anche il figlio di Patti Smith, Jackson, «per avermi fatto sentire uno di loro e non un intruso», spiega il capitano della Nazionale azzurra.

L’emozione

E le conclusioni: «Stare sul palco con voi è stato qualcosa che non dimenticherò mai, una felicità pura che mi porterò dentro per sempre!». Talmente a suo agio Datome su quel palco che qualcuno già azzarda una carriera musicale dopo quella sportiva, nonostante il recente rinnovo contrattuale del giocatore, classe 1987, con l’Olimpia, e tanti tornei ancora da affrontare, e trofei da sollevare, davanti. Intanto, la chiamata di Patti Smith è stata una vera e propria sorpresa. Come riporta il Corriere della sera a proposito della “promozione” di Gigi dal backstage dello show meneghino. «Ero già grato di essere lì e di essere stato invitato alla cena, dove ho potuto chiacchierare con Patti e dove grazie anche al figlio e a tutti gli altri mi sono sentito uno di loro. Ho avuto la possibilità di seguire dal backstage un concerto a dir poco meraviglioso», riporta il quotidiano milanese. Dunque, la chiamata sul palco. «Le ho chiesto se fosse proprio sicura e se non temesse di compromettere in quel modo una carriera unica», scrive ancora il Corriere.

Il duetto

«Lei mi ha risposto che “People have the power” è un brano per tutti e che si presta benissimo a essere condiviso. Lei in quel momento lo voleva fare con me». E da “People have the power” a “Gigi has the power” sui social è un attimo! Grande appassionato di musica, e discreto chitarrista, mai Datome avrebbe immaginato, forse, di poter essere protagonista di una serata così. Vero è che negli anni il pubblico ha imparato ad amarlo anche per quello che “diceva” fuori dal campo di gioco, che fossero tematiche sociali o libri da leggere. Ma Datome resta pur sempre un campione di basket. Peraltro con un passato in Nba, ai Detroit Pistons e ai Boston Celtics. Argomento che non avrebbe lasciato indifferente l’altro Smith della serata, il marito di Patti. Grande tifoso dei Pistons.

