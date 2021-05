«Dati in calo, Isola da zona gialla» 

I numeri non mentono. Raccontano di un calo continuo della curva epidemiologica nell’Isola, frutto in buona parte delle restrizioni che i sardi hanno dovuto subire dal primo aprile e sino a domenica scorsa. Ma che questo calo si traduca in un passaggio diretto, già da lunedì, nella zona gialla è tutta un altro film. Perché molto dipende dal parere degli esperti che venerdì si riuniranno nella Cabina di regia per analizzare l’andamento settimanale della pandemia, e molto dipende dalla volontà che il ministro della Salute avrà di premiare questi numeri da zona gialla.

Intanto ieri l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, ha posto un “problema nazionale”: «Ho chiesto la rimozione di questo sistema, ricordando che nell’estate 2020 le varie zone non esistevano. L’ho fatto proprio in previsione della stagione turistica e trovo incredibile che nessuno ci avesse già pensato. Come possiamo programmare la stagione estiva in queste condizioni?».

Ovviamente l’assessore ha anche posto il "problema sardo”: ottenere la zona gialla subito e non dover restare, come ordinanza ministeriale raccomanda, 15 giorni in zona arancione e quindi sino a domenica 16.

La ricetta salva-estate

Mario Nieddu ieri ha partecipato alla Conferenza Stato-Regioni «e la mia proposta sull’abolizione della valutazione a fasce è stata accolta, spero al più presto si terrà un’audizione col ministro. Non voglio pensare che si programmi la stagione, si facciano arrivare i turisti e poi per colpa di focolai o di un indice Rt sopra l’uno scatti la zona arancione. Parliamo tanto di Italia a vocazione turistica e poi non risolviamo questa situazione correndo il pericolo che alla fine il turista non venga. Non è pensabile affrontare con il sistema delle zone un minimo di programmazione, ma parlo della Sardegna così come di tutte le altre regioni», sottolinea Nieddu.

«Nuovi parametri»

Da qui l’altra richiesta. «Sarebbe il caso di legare l’indice Rt non tanto al numero dei contagi quanto all’impatto che questi hanno sui servizi sanitari territoriali – ha sottolineato Nieddu – Adesso quindi discuteremo con il Governo su nuovi parametri che misurino l’andamento della pandemia. Le vaccinazioni? Certo, anche questo può essere». Infine, come più volte ribadito, Nieddu ha chiesto il passaggio immediato in fascia gialla, «visto che abbiamo dati in calo ormai da tre settimane».

I numeri settimanali

La Cabina di regia analizzerà l’andamento della pandemia nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio. I dati, se paragonati a quella precedente, danno una diffusione del virus ancora in calo. Secondo i numeri diffusi dall’Unità di crisi regionale e registrati dal ministero della Salute (che sono leggermente diversi da quelli che poi vengono certificati dall’Istituto superiore di Sanità) ci sono stati 1.360 casi (conto i 1.616 del periodo precedente), con un rapporto di 85 nuovi positivi ogni centomila abitanti (era 100 ogni 100mila). In linea anche il numero di tamponi effettuati: 24.231 contro i 25.531 e un indice di positività che in sette giorni perde lo 0,7% passando dal 6,3 al 5,6%.

Contando che la Cabina di regia si basa nel calcolo dell’indice Rt sui numeri dell’Iss, che sono sempre più bassi di quelli del ministero, è facile supporre che la trasmissibilità sarà inferiore anche allo 0,81 che era quella calcolata nel periodo 19-25 aprile e che ha portato la Sardegna dalla fascia rossa a quella arancione. Scontato dire inoltre che i ricoveri Covid nelle terapie intensive e negli altri reparti non raggiungono le soglie di allarme del 30 e del 40% (ma raggiunte a dire il vero). Ovviamente tutto questo si basa su dati noti; focolai e la resilienza dei servizi sanitari territoriali restano, come sempre, delle incognite.

