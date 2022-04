«Dateci la colonia per i profughi» 

«Dateci la colonia di Marinella per ospitare i profughi ucraini»: la richiesta, da settimane senza una risposta, è stata presentata dalla Diocesi di Tempio alla Provincia di Sassari, proprietaria della struttura (una ex casa cantoniera nel territorio di Golfo Aranci). Di per sé si tratta di un’istanza del tutto normale, che, però, ha sollevato il caso, e, forse, anche un incidente diplomatico. A quanto pare, infatti, l'amministrazione provinciale prende tempo, perché sono necessarie verifiche tecnico-amministrative sull’immobile e sul suo attuale stato. Il fatto è che la colonia sta di nuovo creando grattacapi alla Provincia, come era già successo nel 2012 quando è stata assegnata con la formula della “concessione in uso temporaneo per attività di carattere sociale” alla cooperativa Spes di Ozieri, dell’imprenditore Tonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu. Da allora la colonia è gestita dalla Spes che ha provveduto a importanti interventi di ristrutturazione.

Una colonia contesa

Nel 2014 esplosero le polemiche quando fu di fatto sfrattata la onlus olbiese “Un incontro, una speranza” che per 32 anni, ogni estate, ha portato al mare tanti ragazzi disabili utilizzando la colonia. Polemiche legate al fatto che l’edificio con destinazione sociale era stato offerto, a pagamento, all’associazione cittadina (che comunque negli anni successivi ha ripreso ad organizzare i soggiorni). Ora la Provincia deve decidere (come dieci anni fa) sull’uso dell’immobile. E sempre stando a indiscrezioni, la Diocesi di Tempio avrebbe chiesto, anche tramite un legale, quali sono i contenuti della convenzione che disciplina l’uso della struttura.

Le carte in tavola

Non è in discussione la concessione della Spes, semmai l’utilizzo esclusivo dell’immobile da parte della cooperativa. Don Francesco Tamponi, responsabile dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Tempio, spiega: «Non c’è nessuna polemica, stiamo semplicemente supportando un gruppo di volontari di Golfo Aranci e Olbia che lavorano per accogliere chi fugge dalla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto alla Provincia di studiare la possibilità di utilizzare la colonia di Marinella». Tutto vero, ma intanto la Provincia sta prendendo tempo. La risposta degli uffici è che le verifiche sono in corso. La Spes ha in carico la struttura e la gestisce (per uso ricettivo non alberghiero) insieme ad altre attività: un panificio, una azienda vitivinicola, produzione vivaistica di piantine ortofrutticole, edilizia, creazione e manutenzione di parchi e giardini, sanificazione e serigrafia.