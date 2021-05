Daspo urbano alla teppista 

6

Mesi

la durata

del Daspo

urbano

emesso nei confronti

della giovane

Il Daspo serve per allontanare i facinorosi e i teppisti dallo stadio, il Dacur, ovvero il divieto di accesso alle aree urbane, per allontanare i giovanissimi da alcol, movida e risse e restituire tranquillità alle vie del centro città. Per la prima volta a Nuoro ieri mattina il questore Alfonso Polverino, ha emesso una misura preventiva nei confronti della giovane 21 enne che sabato scorso era stata arrestata in via Istiritta dopo aver aggredito dei poliziotti. Un “daspo” urbano che la terrà lontana dalla “zona calda” della città per sei mesi. Quartiere e via dove, anche nei mesi precedenti si erano registrati disordini, e una mega rissa che aveva coinvolto decine e decine di persone.

Daspo urbano

Sabato, quando gli agenti di una Volante erano intervenuti per sedare una zuffa tra ragazze, A. S. 21 anni – non ne riveliamo le generalità complete perché è in cura per problemi di salute mentale – aveva aggredito i poliziotti con calci e manate al volto. Arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, lunedì era comparsa davanti al giudice del Tribunale di Nuoro che aveva convalidato il fermo. Lei, dopo aver chiesto scusa e aver provato a giustificarsi spiegando che non si era accorta che erano degli agenti, ha chiesto la messa alla prova (il 14 luglio dovrà presentare il programma) ma ora diventa destinataria del primo Dacur (divieto di accesso alla aree urbane) emesso a Nuoro.

Il provvedimento

Si tratta di una a misura di prevenzione che prevede per la ragazza il divieto di accesso per sei mesi agli esercizi pubblici di somministrazione di bevande alcoliche anche da asporto, in un perimetro circoscritto alla via Istiritta e alle vie confinanti. Non solo, la giovane non potrà stazionare nemmeno nelle vicinanze dei locali che insistono in quel quartiere. La misura è arrivata dopo una serie di movimentati episodi, che stanno incidendo negativamente sulla vivibilità e sull’ordine e la sicurezza pubblica del capoluogo barbaricino. Già nelle ore notturne e soprattutto nel prossimo weekend, saranno disposti nuovi controlli per verificare il rispetto delle misure finalizzate al contenimento del fenomeno pandemico e innalzare i livelli di sicurezza nel centro storico di Nuoro.

Rischio elevato

In via Istiritta, così come nel quartiere delle Grazie vecchie, e spesso in altre zone della città, con l’allentamento delle restrizioni Covid, aumentano gli assembramenti e cresce il rischio quando tanti giovani - spesso minorenni – dal primo pomeriggio bivaccano, consumando sostanze alcoliche, per poi dar vita a risse o piccoli atti di teppismo. Per contrastare un fenomeno in crescita, già dalle scorse settimane una pattuglia della polizia sosta diventa presidio fisso nelle zone calde della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA