«Daremo del filo da torcere all’Atalanta» 

Punto e a capo. Walter Mazzarri guarda avanti. Probabilmente dal mercato si sarebbe aspettato altro, ma non lo ammetterebbe neanche sotto tortura. «Grazie a Dio è finito», sospira. E avanti c'è l'Atalanta del “nemico” Gasperini, formazione ormai d'altissima classifica, da affrontare, ma questa non è più una novità, in forte emergenza. A partire dall'assenza di capitan Joao, in un attacco svuotato e che, a gennaio, sperava di poter rinforzare.

Avanti tutta

Già, il mercato. Aveva dato indicazioni, Mazzarri, ma meglio lasciar perdere: «Io devo aver fiducia nella società, come la società deve aver fiducia in me, farò il massimo con la rosa che ho a disposizione. La società ha fatto quello che poteva fare, non aggiungo altro. Anche perché sul mercato ne sapete quanto me, visto che, quando mi informavano sulle operazioni, le leggevo pure sui giornali...». Un passo avanti, c'è una salvezza da conquistare, partendo proprio da Bergamo: «Una partita complicata, non c'è neanche bisogno di parlare della forza dell'Atalanta». Ma Mazzarri si fida dei suoi: «Le ultime gare hanno mostrato un Cagliari diverso, più propositivo, che cerca di fare quel che dico durante la settimana. Se, e sottolineo se, stiamo concentrati, correremo e presseremo più dell'avversario, facendo attenzione a tutto, abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà anche rivali superiori. E poi attenzione agli episodi, perché io sto ancora sbattendo la testa al muro per come abbiamo buttato via due punti con la Fiorentina, per ingenuità».

Niente alibi

Viene snocciolata la solita lunga lista di indisponibili. «Ma io non parlo di emergenza, lo dite voi», risponde il tecnico di San Vincenzo. «Io non piango per le assenze, undici da mandare in campo li troverò e, ripeto, se ci comporteremo come abbiamo preparato in allenamento, possiamo dare del filo da torcere all'Atalanta>. Mazzarri analizza anche i casi singoli, a partire dal nuovo arrivato Baselli: «L'ho allenato 2-3 anni fa, poi ha avuto un brutto infortunio. Quando starà bene, mi aspetto che ci dia una mano nelle due fasi. Però si allena con noi da pochi giorni, visto che è reduce da un problema fisico». Lode a Lovato: «È molto giovane, ma sembra già un veterano. Un professionista esemplare, non credo possa emozionarsi contro la sua ex squadra. Spero soprattutto che abbia superato i postumi del Covid, con la Fiorentina gli è mancato subito il fiato». E a proposito del virus: «I ragazzi, anche gli asintomatici, mi dicono di avere problemi a livello di respirazione. È successo anche a Bellanova, lo stesso Grassi. Ecco perché su Carboni dovrò valutare col ragazzo se farlo partire o meno dal primo minuto». Discorso a parte per Pavoletti: «Lui è un leader in campo. Fuori dal campo comandano allenatore e società. Credo nel rispetto dei ruoli. Pavo è un lottatore e spero che continui così, dandoci una mano per raggiungere il nostro obiettivo». E un aiuto Mazzarri se lo aspetta anche da Nandez: «Il suo umore dopo la mancata cessione alla Juve, per me, è l'ultimo dei problemi. Ora è infortunato, l'importante è che recuperi e torni ad allenarsi forte per sostenere la causa del Cagliari. Adesso cerchiamo solo di raggiungere l'obiettivo che sappiamo».