«Danzerai sempre per tutti noi» 

Ad officiare la messa c’erano don Emanuele Meconcelli ed il parroco mosignor Franco Puddu. In prima fila, straziati dal dolore, i genitori della giovane, Stefania Manca e Simone Pireddu, con William Puddu, il ragazzo che Alessia aveva sposato lo scorso anno coronando il suo sogno. «Dov’è il Dio d’amore nel quale crediamo, se non è intervenuto e non protegge i figli che ha?», ha esordito nell’omelia Emanuele Meconcelli, spiegando il passo del Vangelo sulla resurrezione di Lazzaro, letto poco prima, «Dio non è assente oggi. Come Gesù ha pianto sulla tomba di Lazzaro, prima della sua resurrezione, noi piangiamo tutti per Alessia. Ma di fronte alla morte terrena o ci dichiariamo sconfitti e spalanchiamo le porte al dolore, oppure seguiamo l’unica strada possibile: quella della fede».

Tanti palloncini bianchi all’ingresso della parrocchia di Nostra Signora delle Grazie hanno scandito ieri pomeriggio l’arrivo della bara candida, ricoperta di fiori, nel silenzio surreale di tantissimi amici e conoscenti che hanno affollato la chiesa di Sestu. Molti sono rimasti fuori perché non c’era abbastanza spazio, così come sono rimaste sul sagrato decine di corone e cuscini floreali arrivati da tutta la Sardegna. È stato struggente l’ultimo saluto ad Alessia Pireddu, la giovane ballerina morta tra sabato e domenica: debilitata da due anni di lotta contro la leucemia, dopo il trapianto la malattia era ricomparsa e di recente era arrivato anche il Covid che l’ha uccisa poche ore prima di compiere 24 anni. Al suo funerale sono arrivati da tanti centri dell’Isola, anche perché lei di amici ne aveva un po’ ovunque, accumulati in tanti anni di danza e manifestazioni.

La funzione religiosa

Fede che ha sorretto a fatica il dolore della famiglia che in questi anni è sempre stata vicina alla 24enne nella sua lotta contro la leucemia, poi persa definitivamente quando nel corpo ormai fiaccato sono comparsi i sintomi del Covid.

Il cordoglio

Alla fine della messa i palloncini bianchi sono volati in cielo, come in una danza. La sindaca Paola Secci era presente, così come tanti assessori e consiglieri, per portare alla famiglia il cordoglio di tutta Sestu. Nei social, ormai da giorni, tanti hanno voluto lasciare un ricordo, una testimonianza o una foto di Alessia Pireddu sorridente, impegnata in gare di ballo ed esibizioni. «La vita è davvero ingiusta», ha scritto un’amica, Marta Cara, su Facebook, «ancora non voglio credere che tu sia andata via. Adoravo vederti ballare: un uragano di emozioni. Bellissima, dolcissima, solare. Sempre con il sorriso e una carica contagiosa. Voglio ricordarti proprio così piena di vita. Continua a brillare stellina e a ballare come solo tu sapevi fare. Ciao piccola guerriera». Tante lacrime hanno rigato i visi della folla all’uscita del feretro dalla chiesa, poi l'ultimo saluto nel cimitero comunale dove la bara bianca è stata letteralmente sommersa dai fiori colorati. «Danzava come una farfalla», ha detto una ragazzina, pressoché coetanea di Alessia, «e come una farfalla è volata via troppo presto».

