Danno erariale, notaio condannato 

Alla condanna in primo grado a sei anni di reclusione per peculato e appropriazione indebita e ai tre patteggiamenti per complessivi 4 anni e due mesi in sede penale, il notaio Maria Vittorio Loriga, 78 anni, originario di Cuglieri ma residente in città, aggiunge una seconda condanna, stavolta di natura contabile, per il suo comportamento «orientato in modo specifico» a trattenere per sé gran parte del denaro che avrebbe dovuto girare all’Erario in virtù del suo ruolo di pubblico ufficiale. Un «sistema fraudolento e ingannevole» tramite il quale, anche grazie al «coinvolgimento di dipendenti dello studio», il professionista ometteva di versare le somme dovute a titolo di imposta legate agli importi incassati per gli atti a sua firma. Uno «schema» che tra il 2012 e il 2013 gli aveva consentito di incamerare illecitamente 100.169,75 euro.

La decisione

Ricostruzione della Procura contabile regionale fatta propria dalla Corte dei conti che, pochi giorni fa, ha condannato Loriga per un equivalente danno erariale: per decisione del collegio (presidente Donata Cabras, relatore Tommaso Parisi, consigliere Valeria Mistretta) il notaio dovrà restituire all’Agenzia delle entrate l’intera cifra contestata aggiungendo la rivalutazione monetaria che scatta dal momento in cui sono finite «le condotte illecite», cioè dall’agosto 2013. La Corte ha accolto pienamente la richiesta avanzata dalla vice procuratrice generale Elisabetta Usai e respinto le eccezioni di prescrizione, di violazione del giusto processo e di errore nella quantificazione del danno avanzate dagli avvocati difensori Giulio Steri, Francesco Cocco Ortu e Marco Giuseppe Maggio, i quali adesso valuteranno il ricorso in Appello.

La contestazione

L’indagine era stata avviata sulla scorta di quella della Procura ordinaria. La Guardia di Finanza aveva perquisito lo studio di Loriga individuando, in circa 1.500 atti notarili stipulati tra il 2011 e il 2013, annotazioni (147) ritenute in seguito «evidenti segni distintivi della frode». L’indagato secondo l’iniziale ricostruzione aveva pagato solo 155.795,84 euro dei complessivi 817.131,65 previsti. A verifiche avviate, Loriga aveva proceduto con «tardivi versamenti» per 281.461,76 euro dei quali 181.292,01 pagati dai clienti. Restava un buco di 100.169,75 euro. Un «omesso versamento», secondo il pm, «conseguenza di un preciso disegno criminoso» con «l’artificiosa riduzione degli importi da versare e l’indebita applicazione di agevolazioni». Tesi accolta dai giudici, secondo cui «la condotta» di Loriga aveva come fine un «arricchimento personale» ottenuto «inviando all’amministrazione finanziaria i modelli con la richiesta di registrazione degli atti scientemente manipolati allo scopo di versare i tributi in misura inferiore a quella dovuta». Si tratta di «fatti illeciti del tutto pacifici». Quindi: condanna.