Danni da vaccino? Due inchieste 

Le famiglie delle vittime attendono risposte alle loro domande drammatiche e agli esposti presentati in Procura. Si tratta dei parenti di due persone che, dopo la somministrazione del vaccino anti COVID-19, sono andate incontro a tragiche (ma il nesso di causalità è tutto dimostrare) conseguenza. Un uomo è stato colpito da una patologia dagli esiti devastanti ed è morto nel giro di qualche settimana. Il decesso risale ad un anno fa e la Procura di Tempio ha aperto un fascicolo i cui atti più importanti sono un dettagliato esposto dei familiari della vittima e l’incarico della consulenza medico legale, affidata allo specialista Matteo Nioi. Nel secondo caso si parla invece di una donna alla quale è stata diagnosticata l’encefalopatia spongiforme bovina (morbo della mucca pazza). La Procura ha disposto una consulenza affidata ad un collegio di specialisti che avrebbe già fornito i primi elementi ai magistrati di Tempio. In entrambi i casi i decessi sono avvenuti in Gallura. Le indagini devono accertare anche la tipologia (o il mix) di vaccini somministrati, le modalità di somministrazione e le precauzioni adottate prima della vaccinazione.

Effetti devastanti

Le indagini sono blindate. Dagli uffici della Procura di Tempio non trapela niente. Nonostante si tratti di temi di grande importanza per l’opinione pubblica, il Decreto legislativo n.188 del 2021 (rapporti procure stampa) impedisce qualsiasi approfondimento sulle indagini in corso. Nel caso della persona deceduta, si parla di una patologia (sarà il medico legale a dire quale) che ha causato danni devastanti agli organi vitali. Stando a indiscrezioni, il consulente della Procura avrebbe rilevato una situazione che impone la ricerca di un eventuale nesso causale con la somministrazione del vaccino Covid-19.

L’encefalopatia

Ancora più difficile è avere dati e informazioni sul fascicolo che riguarda la donna affetta da encefalopatia spongiforme bovina. È certo che le indagini sono state condotte a Tempio e a Roma. Un collegio peritale è stato incaricato di studiare il caso e verificare eventuali collegamenti tra i vaccini anti Covid e la gravissima patologia. Le indagini riguardano anche la fase delle verifiche mediche precedenti alla somministrazione. Le inchieste sono state aperte dalle pm Maria Beatrice Zanotti (ora non più a Tempio) e Ilaria Corbelli. Ma il procuratore Gregorio Capasso si occupa direttamente dei due casi.