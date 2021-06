Danneggiate le lapidi di due fratelli 

«Le tombe di miei fratelli sono state nuovamente danneggiate, siamo distrutti dal dolore». Scatta la denuncia contro ignoti ma al cimitero di Carbonia, terra di nessuno, il tempo scorre tra atti vandalici, furti e degrado.

Il danno

A distanza di due anni dall’ultima volta, un nuovo atto vandalico ai danni delle lapidi dei fratelli Francesco e Salvatore Gerbino, già vittime di ben tre danneggiamenti, l’ultimo nel maggio 2019. Una famiglia che precipita nuovamente nel dolore dopo la perdita di due giovani fratelli: «Non riusciamo a darci pace, è il quarto atto vandalico in pochi anni – racconta Gilda Gerbino, la sorella – ogni volta è una ferita che si riapre, lasciateli riposare in pace». A nulla sono valse le denunce che la famiglia Gerbino ha presentato alle forze dell’ordine, così pure le numerose segnalazioni fatte al comune di Carbonia. «La risposta è sempre la stessa, ci dicono che stanno indagando – aggiunge Gilda Gerbino – ma al momento non c’è la possibilità di dare un volto a chi ci sta perseguitando, e noi non ci capacitiamo di tanta cattiveria».

L’abbandono

Ma quello dei danneggiamenti non è l’unico problema che attanaglia i cimiteri di Carbonia, sia quello di Medadeddu, dove è avvenuto l’ennesimo atto vandalico, sia quello di Cortoghiana. Basta infatti fare un giro tra le sepolture per accorgersi dello stato precario in cui versano i campisanti cittadini. Resta ad esempio irrisolto, l’annoso problema della pavimentazione sollevata dai pini, responsabili spesso di cadute ai danni dei più anziani. Un fenomeno che si riscontra sia all’interno del cimitero di Carbonia, sia nel piazzale antistante, dove i parcheggi riservati ai portatori di handicap risultano difficilmente utilizzabili in quanto la pavimentazione è irregolare: impossibile l’utilizzo di pedane per disabili. Sono inoltre numerose le segnalazioni di furti, che vanno dagli ornamenti in rame posti ad abbellire le lapidi, alla sparizione di vari e fiori. Un problema conosciuto dal Comune che da anni riceve richieste affinché vengano messe a dimora delle telecamere di sicurezza che possano immortalare i responsabili di tali atti.

Il Comune

«Non nascondiamo che i nostri cimiteri siano in sofferenza – ammette l’assessore al Lavori pubblici Gianluca Lai – da anni abbiamo intrapreso un riordino, a partire dall’aspetto amministrativo. Oggi sono in fase di avvio i lavori di urbanizzazione di una porzione del cimitero nuovo e di ristrutturazione dei loculi che si trovano nel retro della chiesa». Lavori per un totale di quasi 500 mila euro che andrebbero a migliorare i cimiteri. Per quello di Cortoghiana, inoltre, starebbero per partire lavori pari a 90 mila euro per la sistemazione delle coperture e delle facciate dei loculi perimetrali. Per quanto riguarda le telecamere – aggiunge Lai – siamo ancora in fase di progettazione, ma purtroppo al momento non abbiamo le risorse per un impianto di tali dimensioni. L’area risulterebbe molto grande e andrebbe studiato un modo per poter garantire la copertura totale almeno degli ingressi e del perimetro, fatto che moltiplicherebbe i costi e i tempi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“ Non nascondiamo che i nostri cimiteri siano in sofferenza. Da anni abbiamo intrapreso un riordino, a partire dall’aspetto amministrativo. Oggi sono in fase di avvio i lavori di urbanizzazione di una porzione del cimitero nuovo e di ristrutturazione dei loculi che si trovano nel retro della chiesa

Gianluca Lai