Danielina e Veronica:  «Noi e le nutrie, animali docili e puliti»  

C’è la mamma e i suoi cuccioli, poi arriva il papà, quello dalla stazza più grande. Alcune sono nere, qualcun'altra ha la pelliccia chiara. La colonia di nutrie del canale di Terramaini, dietro la piscina comunale, è composta da sedici esemplari che ogni giorno escono dall’acqua in attesa di qualcuno che gli dia da mangiare. Perché sanno che quotidianamente possono banchettare.

L’impiegata

La mattina presto, verso le otto, arriva puntuale Danielina Cocco, un’impiegata che prima di andare al lavoro passa a trovare questi animaletti per dargli la “colazione”. E loro sono lì ad aspettarla. «Oramai mi conoscono», scherza, ma non troppo, «appena mi vedono arrivare sono lì ansiosi che mi avvicini a dargli del cibo. Arrivo da loro e si alzano in piedi per afferrarlo; gli porto del grano e del riso e qualche ortaggio, vedo che ne sono molto ghiotti». Cocco dice che dar loro da mangiare la fa sentire bene: «Amo gli animali, e loro non sono meno importanti di tante altre specie. A qualcuno fanno ribrezzo? Problemi loro, non sono topi giganti, ma castori. E soprattutto, non portano malattie, non sono sporche. Ci sono troppe bufale e pregiudizi nei loro confronti. Bisognerebbe conoscerle prima di giudicare, sono sicura che in molti se ne innamorerebbero». Cocco prende la roba che è avanzata, «non lascio nessun rifiuto in giro», e va al lavoro.

Cibo e selfie

E le nutrie rientrano in acqua, per poi riemergere, come un orologio svizzero, verso le 19,30: anche stavolta sanno che stanno arrivando gli umani a portagli il cibo. Veronica Sanna va verso di loro insieme a degli amici, con una busta della spesa dove dentro c’è l’imbarazzo della scelta. «Vanno matte per le carote», racconta mentre gliele porge, «le mangiano senza lasciarne neanche un pezzo. Sono molto docili, per niente aggressive». In un contenitore c’è anche la pasta: questa è per i piccioni e i gabbiani, che puntualmente arrivano e la finiscono in un attimo: «A loro do anche i wurstel». C’è gente che dal ponticello scatta foto: «So che le mettono poi su Facebook, ma non faccio nulla di male, anzi. Tante persone danno da mangiare ai gatti, perché non dovrei farlo con le nutrie e i gabbiani? Non sono in strada, sono nel loro habitat, non danno fastidio a nessuno». Tra chi frequenta la zona c’è un misto di ammirazione (molti si fanno i selfie con le nutrie) e perplessità. «Prendersi cura degli animali è lodevole», dicono Sara Fresu e Mario Vacca, due ciclisti. A Carlotta G. non piaccono le nutrie: «Assomigliano a topi giganti, non è bello vederle. Però finché rimangono qui nel loro ambiente e non vanno in giro, non c’è problema».

Più severo Franco Usai: «Nuotano in un canale che certo non è pulito. Sarebbe meglio lasciare che si procurino il cibo da sole». A Cagliari non c’è un vero e proprio regolamento che vieti di dar da mangiare a questi roditori originari del Sud America, nonostante la Città Metropolitana abbia varato, nel 2019, un piano di controllo e contenimento della specie, concentrato soprattutto nella laguna di Santa Gilla. Il motivo? Rappresenterebbero una minaccia per gli uccelli rari delle zone umide e per gli argini dei canali, essendo animali che scavano tunnel. Ma a Terramaini nuotano tranquille, in attesa del prossimo pasto.

RIPRODUZIONE RISERVATA