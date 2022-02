Daniele e il piccolo miracolo d’amore 

Il feretro del bambino è arrivato nel piazzale assolato che mancavano venti minuti alle 16. Una minuscola bara bianca, con una coperta di rose gialline e un orsacchiotto di peluche dal nasino rosso, subito protetta da un cordone di vigili del fuoco arrivati a decine, tutti con indosso la tuta da lavoro, per stare accanto a Stanislav Ulver, il papà del piccolo. È un ragazzo alto e magro, stretto nel giubbotto blu. Accanto a lui Jana, la madre, che poco dopo – nella cappella dove si è celebrata la funzione funebre con rito ortodosso – ha distribuito agli oranti le piccole candele che sono rimaste accese per tutta la cerimonia officiata dal pope. La piccola cassa è stata adagiata a terra, ai due lati il picchetto dei vigili del fuoco, finché l’ultima benedizione l’ha consegnata all’attesa del secondo rito, il funerale cattolico.

Nessuna folla al funerale del bambino investito e ucciso sulle strisce pedonali di via Cadello a Cagliari. La città ha rispettato il volere della famiglia sicché, ieri pomeriggio poco prima delle 16, nel piazzale del camposanto sciamavano soltanto le persone che dovevano far visita ai propri cari defunti o quanti seguivano un altro funerale, quello di una signora che sorrideva da un ritratto poggiato sulla cassa marrone.

La culla di Daniele adesso è accanto a quelle di Greta Maria, Guglielmo, Nicola, Michele, Jasmina, Roberto e tutti i bambini passati su questa terra come un alito di vento. Papà Stanislav e mamma Ilaria, finalmente vicini, osservano gli operai che sistemano la piccola bara dentro il loculo, circondati dai familiari, dagli amici e da decine di colleghi di lui, i vigili del fuoco che hanno portato il feretro in spalla fino a qui, fino all’ala del cimitero di San Michele dove dormono gli angeli.

La culla di Daniele adesso è accanto a quelle di Greta Maria, Guglielmo, Nicola, Michele, Jasmina, Roberto e tutti i bambini passati su questa terra come un alito di vento. Papà Stanislav e mamma Ilaria, finalmente vicini, osservano gli operai che sistemano la piccola bara dentro il loculo, circondati dai familiari, dagli amici e da decine di colleghi di lui, i vigili del fuoco che hanno portato il feretro in spalla fino a qui, fino all’ala del cimitero di San Michele dove dormono gli angeli.

Il cordoglio della città

Nessuna folla al funerale del bambino investito e ucciso sulle strisce pedonali di via Cadello a Cagliari. La città ha rispettato il volere della famiglia sicché, ieri pomeriggio poco prima delle 16, nel piazzale del camposanto sciamavano soltanto le persone che dovevano far visita ai propri cari defunti o quanti seguivano un altro funerale, quello di una signora che sorrideva da un ritratto poggiato sulla cassa marrone.

Il rito ortodosso

Il feretro del bambino è arrivato nel piazzale assolato che mancavano venti minuti alle 16. Una minuscola bara bianca, con una coperta di rose gialline e un orsacchiotto di peluche dal nasino rosso, subito protetta da un cordone di vigili del fuoco arrivati a decine, tutti con indosso la tuta da lavoro, per stare accanto a Stanislav Ulver, il papà del piccolo. È un ragazzo alto e magro, stretto nel giubbotto blu. Accanto a lui Jana, la madre, che poco dopo – nella cappella dove si è celebrata la funzione funebre con rito ortodosso – ha distribuito agli oranti le piccole candele che sono rimaste accese per tutta la cerimonia officiata dal pope. La piccola cassa è stata adagiata a terra, ai due lati il picchetto dei vigili del fuoco, finché l’ultima benedizione l’ha consegnata all’attesa del secondo rito, il funerale cattolico.

La spada nel cuore

Ilaria Ennas è arrivata poco prima della messa. Sorretta da una collega, dagli amici e dai familiari, era l’unica tra tutte le persone ch’erano in cimitero a non avere una giacca indosso, solo un maglioncino nero. Non sentiva neanche più il freddo, l’alito gelido del venticello che cominciava a levarsi col tramonto del sole. Entrata dentro la cappella si è avvicinata timidamente alla piccola bara, come fanno talvolta le mamme quando ascoltano il respiro del loro bambino che dorme. Piccole carezze, una due tre, poi si è disposta ad ascoltare la messa nell’ala di sinistra, mentre Stanislav era dall’altro capo del tempio, nell’ala di destra.

Il dolore più grande

Avrebbero battezzato il loro bambino a breve, forse già questo mese, e invece sono qui ad accompagnarlo verso un’altra meta. Certe tragedie uniscono le persone, ma tante volte le dividono. Succede alle persone che si amano, e a quelle che non si amano più. Stanislav e Ilaria si sono amati e poi lasciati, come accade nella vita, ma condividevano l’amore per il loro bambino. Ora sono in questa cappella gelida, a pregare lo stesso Dio e a disporsi a trovare una ragione per andare avanti. Padre Ivan Lai, il cappellano del cimitero, officia la funzione con la sua voce squillante. Legge il vangelo di Giovanni e confida la fatica della sua missione. «Faccio questo servizio ogni giorno. Ogni giorno vivo questo momento», ma quante volte, spiega, «quante volte» assiste a un dolore enorme come quello della famiglia del piccolo Daniele. «Dobbiamo imparare a guardare più lontano e ciascuno di noi vive questo momento come meglio sa fare, come può».

Le lacrime dei vigili

Finita la messa, mamma e papà si avvicinano ancora al feretro. Ilaria con le sue carezze lievi, Stanislav coi palmi delle mani piantati saldamente sul legno. I suoi colleghi, i vigili del fuoco abituati a vedere ogni tipo di devastazione e di dolore, hanno il viso e la mascherina bagnati di lacrime. Padre Ivan ha detto che bisogna imparare a guardare lontano, ma adesso non è ancora tempo e tutti ci si chiede che cosa mai ci faccia un bambino dentro una bara. Niente è più contro Natura della morte di un bimbo.

Il corteo lungo il viale

Quando è il momento ci si dispone a seguire il corteo lungo il viale che porta all’ala dei piccoli defunti, l’alveare di loculi in cemento armato con le foto colorate. Stanislav e Ilaria seguono il feretro vicini, fino al punto in cui tre operai aspettano. Ci sono un centinaio di persone e un silenzio rotto soltanto dalle sirene che avvisano dell’orario di chiusura del camposanto. Arriva nonna Jana, accompagnata dal pope e da un’amica. Si inginocchia sulla bara del nipotino e la stringe a sé. Quante volte avrà cantato la ninna nanna al piccolo Daniele? Quanti sogni ha una nonna per il sangue del suo sangue? Adesso Jana abbraccia questa culla dura come decisa a tenerla con sé, sussurra le parole dolci fino a quando si avvicina il figlio, infine si rialza per andare via.

Insieme a tanti bambini

Gli operai attendono un cenno, ma ancora non è tempo. Ilaria accarezza la bara, Stanislav dall’altro capo s’inginocchia. Infine il cenno arriva. La culla di Daniele è in mezzo a quelle di tanti altri bambini. Alcuni vissuti per un giorno solo, altri più grandetti. I più hanno i fiori freschi. Dormirà qui il bambino che ha ricevuto le preghiere e l’onda d’amore dell’intera città. Daniele, come tanti altri piccoli, è diventato il figlio di tutti. Dormirà con l’orsetto bianco dal nasino rosso e intanto, fuori dal cimitero, mamma e papà si sono scambiati un abbraccio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata