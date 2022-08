«Dammi i soldi o ti butto dal quinto piano» 

Picchiato, sequestrato, minacciato di essere buttato dal quinto piano. Non una fiction ma quanto accaduto, in base alle denunce della vittima e della madre, a Sant’Elia. L’episodio sarebbe legato al presunto furto di marijuana e alla volontà del proprietario di riavere indietro il suo valore in denaro da chi l’aveva persa. L’indagine è stata avviata alcuni mesi fa dopo la visita in caserma del 20enne Fabio Felleca, già al centro di una recente vicenda di cronaca: lo scorso gennaio nel parcheggio del Centro commerciale di Sestu a Cortexandra avrebbe tentato di rapinare il sindaco di Baratili San Pietro. Stavolta sarebbe vittima della ritorsione di un “amico” che, per incassare il dovuto, gli aveva sottratto il telefono iPhone 11 e lo scooterone per poi malmenarlo e portarlo sul tetto di un edificio lasciandolo in bilico a un passo dal vuoto.

Il resoconto

La vicenda, la cui ricostruzione in alcuni punti è incerta e traballante, è illustrata nel resoconto del ragazzo ai militari. Si comincia l’11 gennaio scorso con un litigio notturno avvenuto ad Assemini per motivi sentimentali (uno scontro tra due gruppi terminato con l’arrivo della polizia) e si prosegue col passaggio, la mattina successiva, nell’abitazione di G. M., definito «amico» da Felleca. Il giovane pranza e resta a dormire lì. Al risveglio il proprietario di casa gli rivela di custodire un etto di erba: l’acquirente deve solo passare a ritirarlo in cambio di 1.300 euro. Poco dopo arriva un minorenne al quale lo spacciatore consegna la busta con la droga perché la nasconda al secondo piano; il ragazzino esce assieme a Felleca e fa quel che gli è stato detto. Più tardi, tornato nell’appartamento, sostiene che la marijuana è stata rubata: e G. M. reagisce male. Chiede 400 euro al minorenne e 500 a Felleca, che però non ha un soldo. Allora il ragazzo, minacciato di essere picchiato, chiama la madre per dirle che gli serve denaro, che ha dovuto dare a qualcuno il telefonino e che altrettanto avrebbe fatto con lo scooter, ma in questo caso serve il passaggio di proprietà e lui le chiede di provvedere al più presto. La donna però preannuncia la telefonata ai carabinieri e a quel punto il proprietario di casa (e della droga) porta Felleca al quinto piano, lo trattiene con la forza e minaccia di buttarlo giù. Il tutto davanti al minorenne, che gli dà corda.

La fuga

Passato del tempo, e non essendo arrivate le forze dell’ordine, il gruppo scende in strada. Il 20enne a suo dire viene scaraventato a terra e ferito, fatto salire su un’auto, trasportato chissà dove (non lo dice) e poi riportato nella casa del balordo dove è costretto a passare la notte. La mattina dopo però lo spacciatore gli chiede di salire al quinto piano dove qualcuno gli avrebbe dato le chiavi di una macchina da usare per spostarsi; il ragazzo va ma ne approfitta per scappare (versione al vaglio) e tornare dalla madre, in quel momento in Questura per denunciarne la scomparsa . Solo allora Felleca si accorge di aver lasciato da G. M. il borsello con carta di identità, patente e cellulare. Anche lo scooterone è ancora lì.