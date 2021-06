“Dami sa manu”: se il canto a tenore è un inno solidale 

La musica sarda si mette al servizio della comunità con “Dami sa manu”, il doppio cd prodotto da artisti isolani in edicola sabato con L’Unione Sarda al costo di 8,50 euro più il prezzo del giornale. Nato dall’idea di Luca Atzori e realizzato con l’associazione Boches a Tenore, composta dai gruppi storici del canto a tenore sardo, il progetto, che nelle sue 29 tracce affianca tradizione e contemporaneità, ha lo scopo di raccogliere fondi da devolvere interamente in beneficenza a tutti i reparti Covid della Sardegna, in una gara di solidarietà per dire grazie a chi ha lottato in prima linea nel corso di questa durissima emergenza sanitaria.

Artisti in azione

«Ci sentiamo tanto forti, onnipotenti, ma siamo fragili e questo il Covid 19 lo ha evidenziato chiaramente», ci ha raccontato Luca Atzori, guardia giurata e cantante a tenore di Oliena. «Sono arrivato a un punto, in cui mi sono chiesto cosa potessi fare per aiutare nel concreto, non solo per il mio territtorio, ma per tutta la Sardegna. Così ho iniziato a telefonare agli artisti che conoscevo e si è creata una rete sempre più ampia e molto entusiasta per questo progetto». Le sovvenzioni per la realizzazione del cd, poi, sono arrivate dai comuni di Oliena, Orosei, Galtellì, dal Rotary Club di Porto Torres, dal CCN di Oliena, dall’associazione culturale Campos e da donatori anonimi, «che mi hanno recapitato mille e duecento euro e che ringrazio di cuore».

Che musica!

Le 29 tracce di “Dami sa manu” sono un viaggio attraverso i suoni della Sardegna in compagnia di alcuni dei migliori artisti isolani, «ognuno dei quali rappresenta a modo suo la nostra musica». Oltre a Luca Atzori, che qui interpreta “Ballos a boche sola (Passu torrau e durdurinu)”, ci sono il Tenore Populu Sardu di Oliena, Sòleandro, Luciano Pigliaru, Maria Luisa Congiu con il suono contemporaneo della sua “Amore 4.0”, il Tenore Santa Sarbana di Silanus, Bertas, Martino Deluigi da Dorgali con il tradizionale “Ballu ’e ischina”. E ancora Carla Denule e Massimo Pitzalis, il Tenore sa Madalena di Silanus con la popolare “Boghe Seria”, Giusi Deiana e Luigino Cossu, Laura Spano, il Tenore Santu Caralu di Nuoro, Luigi e Valentina Chirra. Questo solo nel cd1!

La grande tradizione

Nel cd2 troviamo il Tenore Murales di Orgosolo con la tradizionale “A sos isposos”, Laura Santucciu, Tore Fazzi con Maria Giovanna Cerchi, Totore Chessa, Emanuele Garau, Checco Ticca sulle note della popolare “Arciu”, così come Carlo Boeddu che qui interpreta “Su Nugoresu”, ma anche Janas, Manuel Rossi Cabitza e il Tenore Antoni Milia di Orosei. La scaletta è veramente ricchissima e, dopo la chicca del Duo Puggioni con «la madre indiscussa di tutti gli artisti sardi» Anna Maria Puggioni e la loro “Maria Reina”, in chiusura inanella una serie di canti popolari, ora in versione rivisitata, come “Si canteras ancora” di Pasqualino Puligheddu - recentemente scomparso proprio a causa del Covid, al quale è dedicata l’opera - con Elias Manca e Nicola Loi, ora più fedeli alla tradizione, come “Seria zirada a ballu” cantata dal Tenore Santu Gavine Oniferi, “Boche ’e notte antica e ballu a tres passos” del Tenore Garteddesu e “Passu torratu a boche leata” del Tenore Sant’Antonio di Lodè.

Tutti gli artisti coinvolti, infine, hanno contribuito con una serie di clip da vedere sui loro profili social e su quello di Luca Atzori, mentre dai medici e dagli infermieri dell’Ospedale San Francesco di Nuoro è arrivato un contributo video, un ballo tradizionale che è simbolo di vita, unione, rinascita e che in queste ore sta facendo il giro del web