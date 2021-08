Dalu, gran bis sui 1500 

L’hombre vertical del nuoto sardo è Fabio Dalu, alfiere dell’Esperia che a distanza di ventiquattr’ore bissa il successo degli 800 stile con la vittoria sui 1500 nella categoria Seniores, ieri ai Tricolori di categoria allo Stadio del Nuoto di Roma. Corsia 4 per Dalu, come sugli 800: cuffia nera con striature celesti, costume nero dai bordi beige e gialli, accanto a lui il Carabiniere Pasquale Sanzullo in corsia 5 mentre nella tre Alessio Occhipinti (Fiamme Oro).

La gara

L’allievo di Marco Cara è rilassato, poco prima di partire si bagna il viso e il petto e sale sul blocco concentrato. Dai primi 50 metri è in testa, ai 100 transita in 1’00”12. La gara è lunga, Dalu sa che tirare in fase iniziale non è scelta saggia quindi lascia sfogare Occhipinti e Sanzullo. Sta in terza posizione, a ogni bracciata respira senza farsi prendere dal ritmo altrui e controlla gli avversari. Ai 450 la faccenda cambia e l’acqua si colora sempre più di granata: Dalu prende il comando della gara, ai 600 incrementa deciso, la sua nuotata si scioglie. Risposte rivali? Solo il muscoloso Occhipinti, Sanzullo paga pegno. A metà gara il passaggio è di 7’43”25, Occhipinti lo tallona ma ai 950 è indietro di un secondo. Dopo 1100 metri il vantaggio aumenta a due secondi e gli ultimi 400 sono la danza trionfale di Dalu: ai 300 dalla fine il distacco è di tre secondi, ai 200 di quattro. Di vasca in vasca il ritmo di Dalu si fa più incisivo mentre i muscoli di Occhipinti si appesantiscono come la sua nuotata. All’arrivo il responso del cronometro è di 15’22”00 per l’esperino, Occhipinti coglie la medaglia d’argento in 15’27”40.

Le considerazioni

Il tecnico di Dalu Marco Cara sorride sornione. « Oggi contava mettere la mano davanti a tutti, il tempo è relativo. Fabio ha fatto una gara in progressione, gestita in maniera intelligente. Una doppietta importante su cui lavorare con il massimo impegno». Un bis prestigioso che si aggiunge al Tricolore in acque libere nella 2 km e al Trofeo Sette Colli. « Ci ho messo 500 metri per sbloccarmi», racconta sorridente Fabio, « l’800 del giorno prima si è fatto sentire. Il 20 agosto tornerò negli States, farò un mese di allenamenti intensi prima di riprendere a gareggiare a fine settembre. Sono soddisfatto, a fine stagione nuotare forte non è mai scontato e mi dà morale per il prossimo anno».

