Dall’Isola verso l’infinito (e oltre) La materia è un po’ meno oscura 

Buon compleanno, INFN. L’Istituto Nazionale Fisica Nucleare compie settant’anni, e la festa è tutta qui. Nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda, che ieri ha ospitato il convegno “La Ricerca INFN a Cagliari” in collegamento video con il Planetario. Un’occasione per fare il punto delle attività della Sardegna. Perché la nostra Isola in questo campo ha molto da dire.

Prima di tutto grazie alla sede regionale dell’Istituto, diretto da Alberto Masoni, nella cittadella universitaria di Monserrato, impegnata in numerosi importanti progetti come “Darkside-ARIA”.

Da Gonnesa a Lula

La chiamano anche materia oscura, un nome evocativo, quasi inquietante. In realtà è la materia dello spazio invisibile ai normali telescopi. Solo l’osservazione dell’attrazione gravitazionale permette di individuarla. Ed è proprio in Sardegna, a Gonnesa, che si trova uno dei centri più importanti per lavorare l’Argon 40, un gas nobile indispensabile per trovare questa misteriosa oscura materia. Arriva non ancora puro dal Colorado, negli Stati Uniti, ed esce pronto per essere sottoposto agli esperimenti nel laboratorio INFN del Gran Sasso. Dopo essere passato nei pozzi delle vecchie miniere di Gonnesa, nella più alta torre criogenica del mondo, in impianti costruiti a Nuraxi Figus.

E poi il Telescopio Einstein, fondamentale per captare le onde gravitazionali. La “perturbazione” che indica la presenza di un buco nero, o di due stelle in rotazione. Proprio come i cerchi che si formano nell’acqua, dopo avervi lanciato un sasso. Stavolta i centri di osservazione potenziali sono due: uno in Olanda, l’altro nella località di Sos Enatos a Lula; proprio questo, trovandosi in un’area “geologicamente stabile, senza rumori esterni”, è il più papabile. E guardare a molti anni luce di distanza, significa guardare indietro nel tempo. Anche prima della formazione delle stelle. Di tutto questo si è parlato ieri, con i direttori degli INFN di tutta Italia.