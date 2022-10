«Dalle uno schiaffo, ti regalo cinque euro» 

« Glielo zacchi uno schiaffo? », urla la voce fuoricampo alle due ragazzine che si fronteggiano, alternando un italiano confuso con parole in slang dialettale. «Vai va, una testata», ripete un’altra voce, « Già mi conosci, ma la che le ho già fatto tutto, dalle due calci, sta piangendo ». La vittima, la giovanissima bullizzata indietreggia, ma sembra rassegnata a doversi difendere. « Dagli uno schiaffo », insistono i tifosi, « ti dò 5 euro, te lo giuro. Partitevi ». Alla fine dalle parole si passa ai fatti: prima la rivale le tira i capelli, poi giù schiaffi, calci e insulti, sino a finire a terra ad azzuffarsi. Attorno tutti ridono, incitano e fanno il tifo. Già nelle scorse settimane era scattato l’allarme per le aggressioni tra minori sia al parco comunale di via Fiume che in piazza Primo Maggio o nei pressi di rivendite automatiche di bibite e merendine.

Arriva da Sestu, in particolare dal parco Marcis, l’ultimo filmato (ma in realtà ne circolano tre) che sta rimbalzando sui social e sui telefonini di mezza Sardegna, documentando quella che sembra essere diventata una vera e propria moda tra i giovanissimi: i pestaggi di strada, tutti documentati con i telefonini e poi condivisi, così da amplificare l’effetto del bullismo. A denunciare la vicenda è stata la consigliera comunale Valentina Collu che, dopo aver visto il video, l’ha portato anche ai Carabinieri. «In rete gira questo video», ha scritto sul suo profilo Facebook, «ho oscurato i volti prima della pubblicazione perché i soggetti ripresi sono tutti minorenni. Lo farò vedere a chi di competenza per bloccare questa stupida moda che mi sembrava impossibile potesse diffondersi e invece ci colpisce così da vicino». Già ieri le immagini erano nelle mani dei Carabinieri, ma le due bambine e molti dei ragazzini che si trovavano al parco non sarebbero imputabili perché ancora troppo piccoli. Saranno convocati i genitori e, sulla venda, già nelle prossime ore potrebbe scattare la segnalazione ai Servizi sociali e alla Procuratrice dei Minori, Anna Cau.

La denuncia

L'aggressione filmata

La sindaca

«Vedere scene come quelle del video fa veramente male», commenta la sindaca Paola Secci, «Pensare che in una cittadina come la nostra, dove sono presenti associazioni culturali, scout, gruppi sportivi, folkloristici e di volontariato, ci siano bambini e ragazzi che sfuggano al controllo degli adulti e si comportano in questo modo è assurdo. In questi anni, in collaborazione con le scuole, abbiamo organizzato tanti progetti che avevano come obbiettivo l'educazione alla legalità. In aula consiliare, appena la settimana scorsa, si è tenuto un convegno sul bullismo e sul cyberbullismo con la presenza di psicologi e poliziotti esperti in reati sui social».

La preoccupazione

L’episodio del pestaggio al parco, stando alle indiscrezioni, risalirebbe ad una decina di giorni fa, ma da tempo i genitori di tanti bambini e adolescenti denunciano i timori per gli atti di bullismo e le aggressioni, tanto che in qualche caso si sarebbe già mossa la Procura minorile.

