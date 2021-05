Dalle stigmate all’elmo decorato Quattro statue per una sola fede 

Il destino nelle mani. Se non fosse per la croce rossa impressa sul palmo sinistro, spetterebbero a lui l’abito di damasco e i gioielli della festa; quantomeno per anzianità. Ma per Sant’Efisio sbagliato - lo sballiau - non ci sono processioni tra folle festanti né elmetti con i pennacchi, solo la fede intima di chi dà più peso alla devozione che a quel disguido artistico parte della storia. Lo stesso che lo ha relegato nella chiesetta protetta dai palazzi bassi di Stampace, dove la fede mostra tanti volti. Quattro per la precisione, tante sono le statue raffiguranti il Santo martire.

I particolari

I sandali ai piedi, la tunica legata in vita e il mantello che accarezza la spalla sinistra: il lato dove l'anonimo artista - probabilmente di origine bizantina - incise la stigmate, affidando la palma del martirio alla mano destra. Un particolare non certo di poco conto, che portò a quell’appellativo beffardo - lo sballiau - affibbiato dal popolo dei fedeli al più antico dei simulacri. Ma di aneddoti ce ne sono anche altri: pare infatti che i baffi e il pizzetto in stile spagnoleggiante, e posti a cornice del volto severo, siano stati aggiunti successivamente. Una scoperta frutto del restauro del 2001, durante il quale venne anche alla luce che le vesti fossero in origine decorate in estofado de oro. Sembra, inoltre, che ancor prima dell'istituzione del voto del 1652 venisse portato nel tradizionale pellegrinaggio da Cagliari a Nora.

Il Caravaggio sardo

C'è la mano sapiente dello scultore Giuseppe Antonio Lonis dietro il Sant’Efisio chiamato, nel lunedì dell’Angelo, a sciogliere un altro voto: la liberazione di Cagliari dall’assedio francese. È il 1793, dopo aver conquistato il Golfo di Quartu, la flotta dell’ammiraglio Truguet punta al porto del capoluogo sardo. Il rumore minaccioso dei cannoni in sottofondo preannuncia la resa, ma l’accorato appello a Sant’Efisio cambia un destino già scritto. I violenti venti di libeccio distruggono parte delle imbarcazioni nemiche, costringendo le altre alla ritirata. Da allora, in segno di riconoscenza, si rinnova la processione sino alla cattedrale: un corteo suggestivo, guidato dall’Arciconfraternita del Gonfalone in abiti penitenziali e l’opera del Lonis con l’elmo decorato con le piume di struzzo. Spettano a lui gli onori di casa durante i riti del Giovedì santo, quando vestito a lutto accompagna i fedeli durante il consueto giro delle sette chiese. E ancora: lo stesso simulacro viene utilizzato in occasione della processione del 15 gennaio, per il Dies Natalis che commemora il martirio.

In processione

Meno recente della statua del Lonis ma più di Sant'Efis Sballiau: di quest’ultima condivide l’identità sconosciuta dell’autore, certo è che il simulacro - attribuibile al XVII secolo - in fatto di celebrità non ha rivali. Posa elegante, vesti da nobile, baffi e pizzetto appuntiti, durante tutto l’anno è custodito nella seconda cappella a destra, lì, nell'edificio sacro realizzato nel cuore di Stampace, fatta eccezione per l’immancabile processione di maggio. Ogni anno la storia si ripete con immutata devozione. Il simulacro del santo, adagiato sul cocchio dorato, ripercorre sempre lo stesso tragitto: da Cagliari viene scortato con una teatralità spettacolare sino alla spiaggia di Nora. Per poi far rientro nell’antica chiesetta in città. Tutto identico, da oltre tre secoli. Almeno sino all’arrivo del Covid.

L’ultima arrivata

C'è anche una quarta statua. Fu il confratello onorario Antonio Salis a trovarla, in una stanzetta della chiesa del Sepolcro, alla Marina. Sul lato destro le conseguenze di un’accidentale caduta, nella parte bassa i segni di un improprio restauro. Infine la croce, sulla mano destra, che spinse Antioco Piseddu, allora parroco di Sant’Anna, ad affidarla alle amorevoli cure dell'Arciconfraternita di Sant'Efisio. Cinquecentomila lire, tanto volle il restauratore sassarese Giovanni Pintus per ridare decoro e la dovuta dignità a questo Sant’Efisio di dimensioni ridotte. Il quarto volto di una devozione antica che attraversa tutta l’Isola e racconta una delle pagine più belle della nostra storia. Anche in tempo di pandemia.

