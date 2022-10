Dalle sfide con le Br ai bimbi malati «Aiuto chi soffre»   

Da lì una breve tappa a Vicenza, poi il trasferimento alla Digos di Milano, reparto Antiterrorismo. Mica da ridere, per un giovane poliziotto catapultato in Lombardia a inizio carriera, proprio negli anni di piombo che insanguinarono il Paese. Di lodi ed encomi, Claudio Bachis, ne ha collezionati molti. Compresi quei riconoscimenti solenni, che conserva gelosamente, per la cattura di pericolosi brigatisti.

Una sensibilità verso gli altri che è innata, ma è stata accresciuta dalla malattia di un suo amico fraterno, Giorgio Pinna, che dovette combattere contro la Sla. «Era un combattente, ha dato a tutti la forza di rivendicare i diritti delle persone ammalate». Perché Bachis, che può fregiarsi dell’onorificenza di Cavaliere, insignita nel 2020 dal presidente Sergio Mattarella, quel motto “esserci sempre” della Polizia di Stato lo continua ad applicare ogni giorno. Anche, o soprattutto, ora che non deve più portare divisa («che ho usato pochissime volte») distintivo e pistola: «Mai usata, e ne vado fiero», racconta rilassato mentre si concede ad un amarcord di fronte alla sede del reparto Mobile, in viale Buoncammino. «Mi sono arruolato proprio qui, l’11 settembre 1975, giorno del mio compleanno».

Con l’associazione Aspao (presieduta da Maria Teresa Ionta, medico oncologo) dedica alcuni giorni alla settimana per portare conforto a chi combatte contro il cancro: «Stiamo riprendendo l’attività dopo la pausa forzata a causa della pandemia, abbiamo appena fatto il trasloco in un locale dell’Oncologico, dove è allestita una piccola biblioteca. È un modo per essere vicini a chi soffre, fosse anche solo per offrir loro un caffè o scambiare due chiacchiere».

Il sorriso del familiare di un paziente oncologico, per il cuore, può valere più dell’arresto di un pericoloso terrorista. E ora che è in pensione e ha smesso di fare tardi negli uffici della Questura di via Amat, il sovrintendente capo Claudio Bachis, può dedicarsi con maggiore impegno alle attività di volontariato che ispirano da sempre la sua vita: dai corsi per preparare la pizza nelle comunità di recupero (da Casa Emmaus, a Iglesias, alla Collina, Dolianova), fino all’assistenza ai familiari dei pazienti oncologici.

«Esserci sempre»

La cattura di Moretti

Giusto per citarne alcuni: Mario Moretti, componente di spicco del nucleo storico delle Br che assassinarono Aldo Moro, e Francesco Lo Bianco, della famigerata “colonna genovese”. «Proprio in quella circostanza ho temuto di dover usare l’arma - racconta - perché me lo sono ritrovato faccia a faccia e ho visto che si accingeva a prendere la pistola. Ma in quel momento, alle sue spalle, sono arrivati due colleghi che lo hanno immobilizzato». Paura ne ha provata in quella e in tante altre occasioni: «È una compagna di viaggio,se non hai paura sei uno scriteriato. Però sono orgoglioso di poter dire di non aver mai esploso un colpo, neppure in quegli anni così feroci e tragici». Anche per la Polizia di Stato: «Un periodo terribile, anche miei sette colleghi sono morti ammazzati, è qualcosa di veramente sconvolgente».

Originario di Siliqua, dove è cresciuto in una famiglia operaia e numerosa (il padre era minatore, la mamma casalinga e dovevano badare a otto figli), ha applicato il principio della solidarietà anche nel lavoro. «Quando sono rientrato a Cagliari, nell’88, ho fatto parte della Squadra tifoserie: una delle cose più belle era poter agevolare l’ingresso allo stadio a chi si trovava in una condizione di difficoltà, anche fisica». Padre di un ventottenne, al mondo del calcio, e della tifoseria cagliaritana in particolare, ha dedicato anche uno dei suoi due libri: “Diari di curva”, scritto dopo “Vita da sbirro”. «Non mi sono mai posto in contrapposizione con alcuno. Ho sempre provato ad andare oltre i fatti cui assistevo, compatibilmente con l’esigenza primaria di far rispettare le leggi».

