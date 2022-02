Dalle piazze delle sagre a quelle virtuali 

“Da Carmelo il buon torrone di Tonara”: uno slogan che dalla fine degli anni Settanta chiunque abbia frequentato le feste paesane del Campidano (e non solo) ha letto almeno una volta. Dietro la bancarella, il sorriso di Carmelo Carboni, classe 1931, che fino a dieci anni fa portava il suo dolce di miele e mandorle in giro per la Sardegna. Oggi che il torrone non lo fa più (anche se a casa sua non manca mai), la curiosità lo ha portato ad abbracciare la tecnologia e a esplorare i mondi che custodisce: dallo smartphone al pc, da Facebook a Youtube.

La storia

Carmelo Carboni ha percorso molte strade prima di arrivare a Samassi, dove abita da oltre quarant’anni. Un uomo che ha saputo reinventarsi, senza perdere le proprie origini, e che a novant’anni compiuti conserva la grinta e la voglia di fare che ne hanno contraddistinto il percorso.I ricordi lo portano fino al 1940, anno in cui ha cominciato a lavorare. Servo pastore per poco tempo, poi fabbro, infine autista e torronaio. «Ho iniziato a lavorare come autista a Tonara», racconta. «Viaggiavo con un mio compaesano, mi piaceva guidare». Su consiglio di una sorella che abitava ad Aosta, nel 1962 Carmelo decide di trasferirsi prima lì e poi a Ivrea, dove rimane fino al 1978, quando un incontro fortuito lo riporta in Sardegna e, nello specifico, in Campidano: «Avevo fatto un viaggio da Ivrea a Cagliari con il camion. Sulla via del ritorno, vicino ad Abbasanta, mi sono fermato per aiutare un altro autista che aveva avuto problemi col suo mezzo», racconta. «Ero convinto che fosse un dipendente, invece era il titolare di un’importante azienda di Serramanna». Si rincontrano dopo poco tempo: «Dopo avermi fatto visitare la sua azienda, mi offrì un lavoro». Carmelo accetta, lascia Ivrea e con moglie e figli si trasferisce prima a Serramanna e poi a Samassi.

Autista e torronaio

In Campidano torna alle origini: «Quando ero ragazzo avevo una licenza come ambulante, me la sono tenuta, quindi mentre lavoravo come autista ho cominciato anche a fare il torrone Mia moglie proveniva da una famiglia di torronai. Non per vantarmi, ma facevo un ottimo torrone. Molti usavano lo zucchero, io ho sempre messo solo il miele». Dieci anni fa, Carmelo decide di rallentare il passo e di dedicarsi ad altre attività. Con l’aiuto di un nipote impara a usare il computer. Gli strumenti tecnologici della sua casa non hanno segreti: sulla tv visualizza foto e video, ne estrapola delle parti, le condivide sui social. Usa Youtube per ascoltare i versi dei suoi poeti preferiti, primo tra tutti il compaesano Peppino Mereu. Il mondo virtuale non ha però soppiantato quello reale: gioca a bocce con gli amici e continua a essere un autista provetto: «Quando andiamo a Tonara ci sono sempre io al volante e d’estate vado al mare in furgone».