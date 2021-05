Dalle droghe all’olio: i cacciatori di frodi 

C’è la cocaina venduta per purissima e che invece ha una qualità pessima. Ci sono le dosi di marijuana preparate con la canapa sativa. Ma nel laboratorio degli “007” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si scoprono anche gli oli alimentari preparati con altri raffinati oppure con olive troppo mature e di scarsa qualità ma venduti a prezzi di extravergine. E come se non bastasse chimici e tecnici al lavoro con macchinari all'avanguardia, al primo piano del quartiere generale di via Santa Gilla, analizzano i prodotti petroliferi per smascherare eventuali frodi sulle accise o per verificare il rispetto delle norme ambientali. «Si rivolgono a noi forze dell’ordine, istituzioni ma anche privati», spiega Stefano Marcias, chimico del laboratorio cagliaritano dell’Agenzia, uno dei quindici presenti su tutto il territorio nazionale. Perché oltre a scoprire truffe, raggiri e pericoli per i consumatori, è possibile ottenere certificazioni sull'effettivo grado alcolico di una grappa, l’analisi precisa della qualità dell’olio extravergine prodotto oppure quella su un combustibile petrolifero.

I carichi di droga

«L’attività maggiore», evidenzia Marcias, «è quella relativa alle sostanze stupefacenti». Due gli incarichi principali a supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia oppure delle Procure. «Analizziamo le droghe recuperate dalle forze dell’ordine addosso ai consumatori, dunque relative a violazioni amministrative. E poi ci sono le analisi dei carichi di sostanze stupefacenti sequestrate durante importanti operazioni di polizia giudiziaria. La finalità principale è individuare e quantificare l'eventuale principio attivo presente nel campione che ci viene fornito. In questo modo, per i procedimenti penali, possiamo anche stabilire le dosi che possono essere realizzate dal quantitativo sequestrato». L’85 per cento circa delle analisi sugli stupefacenti riguarda marijuana e hascisc. Poi segue la cocaina. Eroina e droghe sintetiche sono più rare. «Si trova un po’ di tutto. Ci sono stati sequestri di dosi di marijuana preparate con canapa sativa, e dunque con un principio attivo basso».

Test sugli oli

Chimici e tecnici delle Agenzie si occupano anche di olio alimentare dichiarato extraveregine d’oliva. «I privati chiedono analisi per attestare la qualità del proprio prodotto», racconta Marcias. «Ma svolgiamo dei test anche sui campioni di olio estero e che i nostri colleghi intercettano in entrata nel territorio italiano o in operazioni antifrode». Vengono effettuate le analisi sulla qualità: «Perché c’è chi utilizza olive molto mature, e dunque meno pregiate, per produrre più olio ma abbassando il livello qualitativo». Ci sono poi i test sulla purezza per verificare che non ci siano aggiunte di altri oli raffinati per abbassare i costi di produzione e avere così ingenti margini di guadagno.

Rispetto per l’ambiente

Una parte del laboratorio è riservata ai prodotti petroliferi. Qui vengono fatte tutte le analisi su benzine, oli combustibili, gasolio e lubrificanti. La Capitaneria si affida all’Agenzia per gli esami sui prodotti prelevati sulle imbarcazioni: in questo modo si accerta che il contenuto di zolfo non superi i limiti di legge. Il rispetto dei parametri ambientali sui carburanti avviene su campioni prelevati (su depositi fiscali e distributori) sia dai funzionari doganali che dei militari della Guardia di Finanza (nei distributori). Ma le analisi servono anche per sventare le frodi sul pagamento delle accise.

66

per cento,

la percentuale

di sostanze stupefacenti sul totale dei campioni analizzati. Il 25 per cento sono prodotti petroliferi, il 6 bevande alcoliche e il 3 oli alimentari