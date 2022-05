Dalle botte alle minacce di morte 

La sua unica colpa è stata quella di ricevere un complimento da un ragazzo. «La vedi? Quella è una bella ragazza, molto più di te». Queste le parole di un giovane a una sua spasimante, indicando la ventenne cagliaritana, studentessa universitaria, finita suo malgrado al centro di una contesa amorosa, diventata un incubo. Perché la “rivale”, 21 anni, insieme a due sedicenni, ha deciso di punirla non si sa per cosa: prima con minacce e insulti, «sei una debole, fai da brava altrimenti ti ammazzo». Poi con una violenta aggressione, in piazza Matteotti, davanti a diverse persone nelle vergognosa indifferenza generale. Come se non bastasse, dopo le dimissioni dall’ospedale, la ventenne è stata presa di mira sui social: ancora insulti e minacce. Tutto finito al centro di un’indagine della Squadra mobile sfociata ora con la denuncia della 21enne e delle due minorenni, tutte residenti in un Comune dell’hinterland, per lesioni gravi e minacce. «Era tutto uno scherzo, non volevamo farle male o spaventarla», sono state le parole delle tre quando sono state rintracciate dagli agenti.

L’approccio

Ancora un grave episodio di violenza giovanile dunque in pieno centro. Un’aggressione gratuita, una vittima casuale che si è trovata nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Perché le tre giovani protagoniste dell’aggressione non conoscevano la ventenne. In passato si sono incrociate altre volte dalle parti di piazza Matteotti. Mai un saluto e nemmeno uno sgarro. Poi improvvisamente, lo scorso 8 febbraio – le indagini per identificare in modo inattaccabile le tre sono infatti durate tre mesi – il pestaggio. Come ricostruito dagli investigatori della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, è iniziato tutto da un apprezzamento di un ragazzo. Una delle tre denunciate, la più grande, ha tentato un approccio. Il giovane l’ha respinta. «Lascia perdere. Non sei certamente bella come lei», ha detto, tirnado in ballo la studentessa universitaria che si trovava lì, a poca distanza, in attesa del pullman.

Nel mirino

Pur essendo sera e anche davanti a tante persone, è iniziato il pestaggio accompagnato da insulti e minacce di morte. La 21enne e le due sedicenni l’hanno così picchiata, afferrandole i capelli e strappandole delle ciocche. Hanno infierito colpendola con calci alla testa e all’addome, quando è finita per terra. La vittima è poi andata in ospedale al Brotzu: i medici le hanno assegnato dieci giorni di cure per le contusioni alla testa e alla mandibola. Nessuno, davanti al pestaggio, ha chiamato il 113.