Dalle battaglie per Mazzone alla prima panchina in A Bisoli-Cagliari, nemici mai 

E a proposito del Cagliari, prossimo suo avversario, Bisoli, in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, è stato chiaro: «Per me il Cagliari è la squadra più forte della B, ma deve calarsi in una realtà tosta e dura». Nel frattempo, lui col Sudtirol si è messo a correre, giocando a modo suo, con un punto di riferimento ben preciso, quel Carletto Mazzone che, guarda caso, lo plasmò a sua immagine e somiglianza proprio in Sardegna. E non è un caso che Bisoli continui a citare l'ex tecnico romano come suo modello.

Lo scorso anno ha centrato l'impresa con un Cosenza che sembrava destinato alla retrocessione e salvato all'ultimo secondo della finale playout, con i gol dell'ex rossoblù Larrivey e il contributo di quel Di Pardo approdato poi a Cagliari. Salvezza e saluti. Ma Bisoli non è rimasto disoccupato a lungo. Appena tre giornate ed ecco la chiamata della matricola Sudtirol, da Cosenza a Bolzano. Una squadra raccolta all'ultimo posto con zero punti e che, in otto gare, ha portato a casa 18 punti, con cinque vittorie, tre pareggi e restando imbattuta. Per capirci, 3 punti più del Cagliari di Liverani e con tre gare in meno...

Per Pierpaolo Bisoli, Cagliari e il Cagliari vogliono dire casa. Anche a distanza di anni: in Sardegna l'attuale tecnico del Sudtirol, prossimo avversario della squadra di Liverani, ha dato una svolta alla sua carriera di calciatore e ha poi esordito in A, anche se per poche partite, da allenatore. E sabato, da avversario, non potrà non sentire un sussulto nel petto, con un tuffo nel suo passato. Indimenticabile.

Per Pierpaolo Bisoli, Cagliari e il Cagliari vogliono dire casa. Anche a distanza di anni: in Sardegna l'attuale tecnico del Sudtirol, prossimo avversario della squadra di Liverani, ha dato una svolta alla sua carriera di calciatore e ha poi esordito in A, anche se per poche partite, da allenatore. E sabato, da avversario, non potrà non sentire un sussulto nel petto, con un tuffo nel suo passato. Indimenticabile.

Il re di Bolzano

Lo scorso anno ha centrato l'impresa con un Cosenza che sembrava destinato alla retrocessione e salvato all'ultimo secondo della finale playout, con i gol dell'ex rossoblù Larrivey e il contributo di quel Di Pardo approdato poi a Cagliari. Salvezza e saluti. Ma Bisoli non è rimasto disoccupato a lungo. Appena tre giornate ed ecco la chiamata della matricola Sudtirol, da Cosenza a Bolzano. Una squadra raccolta all'ultimo posto con zero punti e che, in otto gare, ha portato a casa 18 punti, con cinque vittorie, tre pareggi e restando imbattuta. Per capirci, 3 punti più del Cagliari di Liverani e con tre gare in meno...

Corazzata

E a proposito del Cagliari, prossimo suo avversario, Bisoli, in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, è stato chiaro: «Per me il Cagliari è la squadra più forte della B, ma deve calarsi in una realtà tosta e dura». Nel frattempo, lui col Sudtirol si è messo a correre, giocando a modo suo, con un punto di riferimento ben preciso, quel Carletto Mazzone che, guarda caso, lo plasmò a sua immagine e somiglianza proprio in Sardegna. E non è un caso che Bisoli continui a citare l'ex tecnico romano come suo modello.

Cagliari per Bisoli

Il primo incontro nell'estate del 1991, quando l'allora ds del Cagliari, Carmine Longo, andò a pescarlo in C, nel Viareggio. Bisoli, emiliano di Porretta Terme, mediano tutto muscoli e piedi di marmo, tanto che qualcuno, per sfotterlo, lo chiamava “il boscaiolo”. Ma il boscaiolo, una volta che entra in campo, non esce più. Mazzone ne fa il suo uomo di riferimento, perché sa che “Bisolone” non molla mai. Gioca 188 partite, quasi tutte da titolare e quasi tutte dal primo all'ultimo minuto, tra Serie A, Coppa Italia e Coppa Uefa. E a Cagliari nasce il figlio Dimitri, ora capitano del Brescia. Lo ferma solo la sfortuna, sotto forma di due gambe fratturate, una prima volta a Udine a inizio 1994 e la seconda a Firenze, il 22 dicembre del 1996, in quella che sarà anche la sua ultima partita in rossoblù, dopo la bocciatura di Ventura, che spinse il presidente Cellino a cederlo a Empoli.

Il ritorno

Cellino lo riporta in Sardegna, nell'estate del 2010, per il suo esordio su una panchina di Serie A. «Allenare il Cagliari, per me, è come allenare il Real Madrid», esordisce Bisoli nel giorno della presentazione. In ritiro si innamora di Nainggolan e lo valorizza, ma poi entra in rotta di collisione con Agostini e Conti, chiedendone l'allontanamento. Dopo una buona partenza, il Cagliari si inceppa e Cellino lo esonera, alla dodicesima giornata, dopo due ko di fila in casa. Ma il legame non si spezzerà mai. L'ultimo confronto, due anni fa in Coppa Italia, con l'eliminazione subita dalla sua Cremonese, mentre col Perugia arrivarono un pareggio e una vittoria ( nel “suo” Sant'Elia) nel 2015-16, in B. Sabato sarà un altro giorno. Ma il cuore rossoblù di Bisoli è già in subbuglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata