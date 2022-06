Dall’autopsia la verità sulla tragica morte della giovane mamma 

Stamattina la pm Rossana Allieri conferirà l’incarico al medico legale Roberto Demontis per l’autopsia sul corpo di Andrea Nairi, la giovane mamma trovata morta martedì pomeriggio nella sua abitazione a Flumini. L’esame potrebbe essere svolto già nella giornata odierna o al più tardi lunedì. Un accertamento richiesto dalla Procura per chiarire le cause del decesso della 27enne. La pista della tragedia non sarebbe in discussione: la donna sarebbe caduta, battendo la testa per poi mettersi a letto. Quando i familiari hanno capito che stava male, è arrivata la chiamata al 118 ma i soccorsi non sono purtroppo serviti a salvare la vita alla giovane. L’autopsia dovrà confermare questa ricostruzione fatta da un’amica, dai parenti della vittima e dai medici intervenuti nella villetta di Flumini.

Atto dovuto

La decisione di disporre l’esame è arrivata giovedì sera al termine di una giornata difficile per la famiglia di Andrea Nairi, mamma di una bimba di appena 15 mesi: i suoi genitori e il suo compagno, distrutti da un dolore enorme e inconsolabile, si preparavano per l’ultimo saluto in programma ieri mattina nella parrocchia Santa Maria degli Angeli a Flumini. Poi la notizia: funerale bloccato e rinviato. E il corpo della giovane portato al Policlinico di Monserrato, a disposizione della magistratura. Un «atto dovuto», a tutela proprio dei parenti della 27enne: è necessario chiarire con certezza la dinamica di quello che sembra essere, come emerso fin dal primo momento, un tragico incidente domestico, escludendo così eventuali ulteriori ipotesi. Alcuni parenti stretti e un’amica sono stati sentiti dagli investigatori della Squadra Mobile e dagli agenti del Commissariato di Quartu per avere conferme sulla prima ricostruzione, quella di una tragica fatalità. Non sarebbe emerso nulla di diverso dall’incidente domestico: ma proprio per non trascurare nessun aspetto, la Procura ha deciso di effettuare l’autopsia.

Fatalità

La tragedia si è consumata martedì pomeriggio nell’abitazione della 27enne. La giovane, che in quel momento era sola in casa, sarebbe caduta all’esterno dell’appartamento (ma anche questo aspetto è stato al centro degli approfondimenti della Polizia e non sono emersi ulteriori chiarimenti), finendo a terra e sbattendo violentemente la testa. Poi, ritenendo di non essersi fatta niente di serio, si è messa i a letto per riposarsi un po’: prima avrebbe avvisato dell’incidente che le era capitato. I suoi familiari l’hanno poi trovata nella stanza, con la ferita alla testa, quando le sue condizioni erano già gravi. Immediata la chiamata al 118: l’intervento dei soccorritori non è però purtroppo servito a nulla. Il medico del 118 e successivamente anche quello legale non hanno ritenuto necessario chiedere l’intervento delle forze dell’ordine: ma anche questo aspetto è argomento di approfondimento da parte della Procura. Si è trattato, questa la loro conclusione, di una tragica fatalità che non aveva bisogno di ulteriori verifiche. Così è arrivato il nullaosta per il funerale, fissato per ieri. Poi c’è stato l’intervento della magistratura con lo stop e la disposizione dell’autopsia.