Dall’alba al tramonto: la lunga giornata del bimbo pendolare 

Esce di casa all’alba: sole, vento o pioggia, non importa. Zainetto sulle spalle e giù in strada ad aspettare l’arrivo dello scuolabus per raggiungere le Elementari di Arbus. Settanta chilometri al giorno, andata e ritorno. La settimana corta ha allungato la sua permanenza in classe e a volte capita che lui debba rientrare a casa giusto in tempo per cena, tra le 19,30 e le 20. È la giornata di un piccolo alunno di soli otto anni che vive sulla Costa Verde, nelle campagne di Funtanazza. «Ho sofferto molto di più quando il bambino, a soli tre anni, saliva sul pulmino per raggiungere la scuola materna. Avrei voluto accompagnarlo, a impedirmelo è stata la lontananza per motivi di lavoro», è il ricordo commovente della mamma Alice.

Raccolta firme

L’istituzione della settimana corta nell’istituto comprensivo di Arbus continua ad alimentare le polemiche e i malumori fra i genitori che hanno presentato una petizione al Comune per «migliorare il servizio dello scuolabus». La nuova organizzazione è ormai un rompicapo tra orari che cambiano, corse modificate per rispettare i turni in mensa e la frequenza nelle ore pomeridiane per recuperare le lezioni del sabato spalmate negli altri giorni della settimana. Il giovedì di solito è il giorno peggiore perché non si esce mai prima delle 18 e così, se per i piccoli che abitano nel centro abitato è un disagio far tardi la sera, per l’alunno di Funtanazza diventa un incubo. Il piccolo prima di rientrare a casa, deve fare il giro del paese per accompagnare tutti i compagnetti. Solo dopo l’autista può imboccare la strada del mare. Storia parallela a quella di uno studente della secondaria di primo grado che abita a Torre dei Corsari, anche lui pendolare. Tutti i giorni sveglia prima dell’alba, quando ancora il sole non c’è e rientro a casa alle 15. Un giorno alla settimana, quando lo scuolabus è impegnato ad Arbus centro, il ragazzino viaggia da solo col pulmino del Comune che per l’occasione viene dato in gestione a una società esterna.

La politica

Mentre i genitori sono alle prese con la novità del modulo orario che ha comportato disagi per il trasporto e per la mensa e la scuola è impegnata in una didattica innovativa, la politica litiga. L’opposizione in Consiglio comunale va all’attacco con un’interrogazione, già discussa in Aula. «Siamo soddisfatti – ha detto il capogruppo Michele Schirru – per aver accolto la richiesta dei genitori di ripristinare la corsa urbana delle 18. Dispiace per il ragazzino che arriva a casa a tarda sera. La soluzione potrebbe essere quella di un rimborso spesa-viaggio alla famiglia che si fa carico di prendere il bambino a scuola oppure, anche in questo caso, si potrebbe ricorrere all’utilizzo del pulmino del Comune».