Dalla scuola agli hotel di lusso 

Una lunga storia di successi: l’Ipsar Costa Smeralda di Arzachena aggiunge un altro tassello nella costante ricerca dell’eccellenza nel campo della formazione. Ieri è stato inaugurato il Centro Expo, una nuova struttura situata all’esterno dell’edificio principale che fungerà da Centro Congressi. All’interno dell’area saranno ospitati convegni volti alla promozione della ristorazione e dell’accoglienza. «L’obiettivo che ci prefiggiamo è di arricchire il ruolo e la missione della nostra scuola», ha detto il dirigente Antonello Pannella: «Da oggi l’Expo è a disposizione e svolgerà un ruolo propositivo per consolidare conoscenze acquisite e favorirne di nuove».

Al vertice

Secondo il Centro Studi Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli, l’Istituto Alberghiero è primo in Sardegna per l’occupazione dei suoi ex studenti; chi si diploma all’Ipsar di Arzachena ha le possibilità più alte di trovare, nel breve periodo, un lavoro attinente al percorso formativo effettuato. Durante la presentazione il sindaco Roberto Ragnedda ha sottolineato come siano alle spalle gli anni in cui l’Istituto veniva sminuito; secondo il primo cittadino chi oggi si iscrive in questa struttura ha ottime possibilità di trovare un lavoro in un mondo di eccellenze.

Dai banchi alla direzione

Gli esempi di ex studenti che si sono formati all’Ipsar di Arzachena e che ricoprono oggi ruoli manageriali in strutture di livello sono tanti. È il caso di Marco Gaggioli che negli anni Ottanta sedeva tra i banchi dell’Ipsar ed oggi ricopre il ruolo di direttore all’Hotel Cervo. Originario di Golfo Aranci, Gaggioli si iscrisse all’Ipsar nell’84 dove usufruì del convitto «perché i mezzi di trasporto non erano idonei». Già allora L’Alberghiero era visto come l’accesso ad un mondo patinato: «Erano gli anni di Azzurra, del Destriero, - commenta Gaggioli - avere un lavoro in posti così prestigiosi era un sogno. Alcuni professori lavoravano negli hotel e uno di questi mi introdusse a lavorare in una portineria». Ora il direttore del Cervo si trova dall’altra parte e riconosce i progressi del suo ex Istituto: «Oltre alle basi didattiche aggiornate, oggi l’Ipsar programma diversi stage grazie ai quali, negli anni, abbiamo assunto parecchi ragazzi. Questa è una delle soddisfazioni più grandi». La Smeralda holding ha contribuito alla nascita del nuovo centro. «Oggi Arzachena e la Costa Smeralda sono delle realtà nel mondo del turismo di élite, – ha detto l’ad Mario Ferraro – noi vogliamo tenere viva la collaborazione tra pubblico e privato».