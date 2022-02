«Dalla Regione solo promesse» 

«Se non liquidano le spettanze entro febbraio scoppierà il caos». Il versamento dei ristori garantiti dalla Domanda unica è una bomba a orologeria. Un giorno di ritardo nei pagamenti rischia di sollevare un nuovo polverone nelle campagne. Stefano Arzu, 47 anni, di Talana lo annuncia a chiare lettere. L’allevatore, che martedì si è seduto al tavolo convocato in Regione per la vertenza del settore, segna sul calendario i giorni che mancano alla fine del mese. «Sarò soddisfatto solo quando vedrò i soldi accreditati sul mio conto corrente». Non è disposto ad aspettare oltre. Lui come tutti gli altri suoi colleghi di un comparto in ginocchio.

Lo sblocco

Ieri mattina nell’allevamento di Arbuleu, Stefano Arzu ha ricevuto la visita di controllo dei veterinari dell’Asl di Lanusei. Tutte le attività dell’azienda, dove albergano 400 maiali, oltre a 500 capre e 60 mucche, erano bloccate da una settimana, ovvero dal giorno in cui nel territorio di Talana l’Unità di progetto ha intercettato alcuni suini sieropositivi al virus della Peste suina africana. I medici hanno sbloccato la macellazione, ma resta ancora paralizzata la movimentazione degli animali. In sostanza Arzu, così come tutti gli altri allevatori titolari di aziende zootecniche in regola, può raggiungere il mattatoio per macellare i maiali, ma non può vendere suini nel proprio allevamento. «Non posso vendere maiali per allevamento - conferma Arzu - e questo ci crea un danno enorme. Tra l’altro l’azienda rischia il sovrapopolamento».

La tensione

L’emergenza non è rientrata. Tutt’altro. Gli allevatori hanno concesso una tregua, ma restano con il coltello tra i denti. «Sono stufo delle parole. Quando mi diranno che hanno trovato soluzioni per il settore suinicolo allora potremo tirare un sospiro di sollievo. Queste soluzioni le trovino ora, non fra qualche mese. Purtroppo gli esponenti politici ogliastrini non si sono fatti sentire e per questo sono molto deluso».